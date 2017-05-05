В Екатеринбурге благоустроят набережную Исети

Концепцию благоустройства набережной Исети от Малышева до Куйбышева администрации Екатеринбурга вчера, 4 мая, представили специалисты консалтингового бюро «Стрелка» и архитектурного бюро «Оса-информ».

Проектировщики отмечают, что эта территория имеет контрастный характер: урбанистический на левом берегу и рекреационный, природный — на правом.

При этом каркас для развития привлекательной пешеходной среды и востребованных общественных пространств создают центры притяжения горожан: плотина Городского пруда, Музей современного искусства, Государственный центр современного искусства, Музей архитектуры и дизайна, объекты туристического маршрута «Красная линия», Дендрологический парк.

«Идея проекта заключается в том, чтобы относительно малыми мерами реализовать огромный потенциал площадки в центре Екатеринбурга, который в настоящее время не задействован», — пояснила директор КБ «Стрелка» Дарья Парамонова.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе администрации, разработчики проекта намерены подчеркнуть существующую контрастность берегов. В рамках его реализации планируется оборудовать спуски к воде, построить два новых пешеходных моста через Исеть и реконструировать существующий и высадить на набережной аллею многолетних трав.

«Наша позиция заключается в том, чтобы не уходить в долгие и дорогие реконструкции, использовать имеющийся ландшафт. Федеральная целевая программа предоставила нам возможности, которыми мы должны воспользоваться. Город давно нуждается в комфортной набережной, и мы вместе можем продвинуть эту работу», — отметил заместитель главы администрации по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев.

Концепция благоустройства набережной Исети разработана в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Екатеринбург внесен в перечень городов, которые получат федеральное финансирование на эти цели. Уже в этом году уральской столице будет выделено свыше 200 миллионов рублей. Примерно столько же будет перечислено из бюджетов города и региона: соглашение о софинансировании достигнуто.

Реализовать проект планируется в несколько этапов: в 2017 году начнется обустройство участка от улицы Малышева до Куйбышева, второй этап продлится с 2018 по 2022 годы. В его рамках в Екатеринбурге будут проложены набережная Исети от Куйбышева до ЦПКиО, пешеходная зона по Вайнера от проспекта Ленина до Ельцин Центра, реконструирована Площадь 1905 года.