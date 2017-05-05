Китайский пассажирский самолет COMAC С919 совершил первый полет

Агентство отмечает, что С919 будет конкурировать с американским Boeing 737 и французским Airbus A320.

Издание People’s Daily Online сообщало, что массовое производство C919 будет запущено в 2018 году. COMAC оценивает потенциальный спрос на самолеты этой модели в сумму более $100 млрд.

В середине ноября 2016 года People’s Daily Online сообщило об успешном завершении ключевых испытаний двигателей C919 и испытаний самолета в целом.