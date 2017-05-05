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10:02 (мск), источник: RNS

Китайский пассажирский самолет COMAC С919 совершил первый полет

Пассажирский узкофюзеляжный самолет С919 производства китайской госкомпании Commercial Aircraft Corp. (COMAC) совершил в Шанхае первый полет, сообщает Reuters.

Источник: Reuters
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Агентство отмечает, что С919 будет конкурировать с американским Boeing 737 и французским Airbus A320.

Издание People’s Daily Online сообщало, что массовое производство C919 будет запущено в 2018 году. COMAC оценивает потенциальный спрос на самолеты этой модели в сумму более $100 млрд.

В середине ноября 2016 года People’s Daily Online сообщило об успешном завершении ключевых испытаний двигателей C919 и испытаний самолета в целом.

Зрители наблюдают за первым взлетом C919
Комментарии
7
А Б
Вот уже и Китай оставил РФ позади в области авиастроения. Молодцы китайцы!
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Андрей Гончаров
Трудяги, молодцы.
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Андрей Гончаров
Разве Китай?
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