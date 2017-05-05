Китайский самолет-конкурент Boeing совершил первый полет
Новый пассажирский самолет китайской разработки в пятницу выполнил свой первый полет. Среднемагистральный Comac C919 разработан как прямой конкурент Boeing 737 и Airbus A320.
Новый пассажирский самолет китайской разработки в пятницу выполнил свой первый полет. Среднемагистральный Comac C919 разработан как прямой конкурент Boeing 737 и Airbus A320.
В случае успеха C919 станет первым китайским среднемагистральным самолётом, которому удастся выйти на мировой рынок авиаперевозок.
Самолет принадлежит государственной компании Comac, его начали разрабатывать еще в 2008 году, однако запуск несколько раз откладывался.
Это узкофюзеляжный самолёт с одним центральным проходом в салоне, способный взять на борт до 168 пассажиров.
Он будет летать на расстояние до пяти с половиной тысяч километров. По данным китайских СМИ, стоимость самолета составит около 50 миллионов долларов — меньше половины цены Boeing 737 или Airbus A320.
Самолет поднялся в воздух из международного аэропорта Шанхая. В этом городе расположена сборочная линия производственного центра компании.
C919 собран в Китае, но с использованием большого количества импортных технологий, например, двигателей
Сообщается, что предварительно заказано уже 500 самолетов для 23 авиакомпаний — как китайских, так и зарубежных.
Основным покупателем станет авиакомпания China Eastern Airlines.
Европейский регулятор безопасности полетов уже приступил к сертификации самолета — это ключевой этап, который позволит самолету выйти на международный рынок.
Китай хотел запустить собственную гражданскую авиационную промышленность еще с 1970-х годов, тогда жена Мао Цзэдуна, Цзян Цин лично поддержала проект. Однако самолет Y-10, построенный в 1970-е годы на базе американского Boeing 707, оказался очень непрактичным