Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Кадыров получил тяжелую травму
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
Мозякин, Панарин и Капризов вошли в состав сборной России на ЧМ
13 звезд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
12Бал Met Gala 2017
9Юбилей Корейской народной армии
22По миру прошел Первомай
10:36 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Китайский самолет-конкурент Boeing совершил первый полет

Новый пассажирский самолет китайской разработки в пятницу выполнил свой первый полет. Среднемагистральный Comac C919 разработан как прямой конкурент Boeing 737 и Airbus A320.

Источник: AFP 2017

В случае успеха C919 станет первым китайским среднемагистральным самолётом, которому удастся выйти на мировой рынок авиаперевозок.

Самолет принадлежит государственной компании Comac, его начали разрабатывать еще в 2008 году, однако запуск несколько раз откладывался.

Это узкофюзеляжный самолёт с одним центральным проходом в салоне, способный взять на борт до 168 пассажиров.

Источник: Reuters

Он будет летать на расстояние до пяти с половиной тысяч километров. По данным китайских СМИ, стоимость самолета составит около 50 миллионов долларов — меньше половины цены Boeing 737 или Airbus A320.

Самолет поднялся в воздух из международного аэропорта Шанхая. В этом городе расположена сборочная линия производственного центра компании.

Зрители наблюдают за первым взлетом C919

C919 собран в Китае, но с использованием большого количества импортных технологий, например, двигателей французско-американского производителя CFM.

Маршрут первого полета отображался на большом экране | Источник: Reuters

Сообщается, что предварительно заказано уже 500 самолетов для 23 авиакомпаний — как китайских, так и зарубежных.

Читайте также
Первый летный экземпляр МС-21 покинул сборочный цех

Основным покупателем станет авиакомпания China Eastern Airlines.

Европейский регулятор безопасности полетов уже приступил к сертификации самолета — это ключевой этап, который позволит самолету выйти на международный рынок.

Китай хотел запустить собственную гражданскую авиационную промышленность еще с 1970-х годов, тогда жена Мао Цзэдуна, Цзян Цин лично поддержала проект. Однако самолет Y-10, построенный в 1970-е годы на базе американского Boeing 707, оказался очень непрактичным из-за своего тяжелого веса, в итоге были изготовлены только три экземпляра.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
2
Конь
и расстрелы чиновников за воровство...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Смирнофф
Молодцы луноликие! Вот что значит идеология, патриотизм и жёсткое правление!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Снесут ли ваш дом? Все, что вам нужно знать о реновации в Москве
Чемпионат мира: хоккеисты РФ идут за первым золотом за три года
СМИ: о чем умолчало правительство в отчете о майских указах
«Известия»: лекарства по рецепту могут стать бесплатными
«Слава Богу, не Россия»: посольство РФ пошутило над Times
Республиканцы хотят урезать пенсию Обаме
«Игра престолов» помогла валюте Исландии вырасти
Спорт
Россия едет в Кельн за очередными медалями Подопечные Олега Знарка начнут выступление на чемпионате мира по хоккею матчем с командой Швеции
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Названы страны с самым дорогим жильем
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Ольга Шелест довольна поздним материнством Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь