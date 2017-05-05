Китайский самолет-конкурент Boeing совершил первый полет

Источник: AFP 2017

В случае успеха C919 станет первым китайским среднемагистральным самолётом, которому удастся выйти на мировой рынок авиаперевозок. Самолет принадлежит государственной компании Comac, его начали разрабатывать еще в 2008 году, однако запуск несколько раз откладывался. Это узкофюзеляжный самолёт с одним центральным проходом в салоне, способный взять на борт до 168 пассажиров.

Источник: Reuters

Он будет летать на расстояние до пяти с половиной тысяч километров. По данным китайских СМИ, стоимость самолета составит около 50 миллионов долларов — меньше половины цены Boeing 737 или Airbus A320. Самолет поднялся в воздух из международного аэропорта Шанхая. В этом городе расположена сборочная линия производственного центра компании.

C919 собран в Китае, но с использованием большого количества импортных технологий, например, двигателей французско-американского производителя CFM.

Маршрут первого полета отображался на большом экране | Источник: Reuters

Сообщается, что предварительно заказано уже 500 самолетов для 23 авиакомпаний — как китайских, так и зарубежных.

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Основным покупателем станет авиакомпания China Eastern Airlines. Европейский регулятор безопасности полетов уже приступил к сертификации самолета — это ключевой этап, который позволит самолету выйти на международный рынок. Китай хотел запустить собственную гражданскую авиационную промышленность еще с 1970-х годов, тогда жена Мао Цзэдуна, Цзян Цин лично поддержала проект. Однако самолет Y-10, построенный в 1970-е годы на базе американского Boeing 707, оказался очень непрактичным из-за своего тяжелого веса, в итоге были изготовлены только три экземпляра.