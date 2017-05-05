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09:48 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске с 5 мая отключают отопление в жилом фонде, с 6 мая — на социальных объектах

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске отключение отопления в жилом секторе начнется 5 мая, на социальных объектах — 6 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Источник: БЕЛТА

Соответствующее решение принято Мингорисполкомом с учетом благоприятного прогноза погоды.

Так, сегодня начинается отключение отопления в жилом фонде, общежитиях, гостиницах, учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, завтра — в детских дошкольных учреждениях, школах, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, учреждениях социального обслуживания, музеях, архивах, библиотеках.

Как отметили в Мингорисполкоме, прошедший отопительный сезон был одним из самых продолжительных за последние 10 лет.

Напомним, с 3 апреля в столице начали отключать отопление в общественных, административных зданиях и на промышленных предприятиях.

В прошлом году отопление в административных зданиях Минска стали отключать 6 апреля, в жилом фонде — 8 апреля, в социальном секторе — 3 мая.

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