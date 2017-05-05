В Кривом Роге шахтеры протестуют из-за низкой зарплаты
Шахтеры после рабочей смены отказались подниматься, требуя повысить им заработную плату.
Шахтеры после рабочей смены отказались подниматься, требуя повысить им заработную плату.
На шахтах Кривого Рога 400 горняков отказались подниматься на поверхность после рабочей смены, сообщает 5 канал.
Шахтеры устроили забастовку
Горняки заверяют, что не поднимутся на поверхность пока их требования не выполнят. Акция началась одновременно на всех четырех копальнях ПАО Криворожский железнорудный комбинат.
Руководство предприятия отказывается от комментариев.