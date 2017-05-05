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09:44 (мск), источник: Капитал

В Кривом Роге шахтеры протестуют из-за низкой зарплаты

Шахтеры после рабочей смены отказались подниматься, требуя повысить им заработную плату.

Источник: Капитал

На шахтах Кривого Рога 400 горняков отказались подниматься на поверхность после рабочей смены, сообщает 5 канал.

Шахтеры устроили забастовку из-за низкой зарплаты. За последние четыре года средний заработок у них — 7−10 тысяч гривен. Зарплату обещали повысить в марте, но руководство этого не выполнило.

Горняки заверяют, что не поднимутся на поверхность пока их требования не выполнят. Акция началась одновременно на всех четырех копальнях ПАО Криворожский железнорудный комбинат.

Руководство предприятия отказывается от комментариев.

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