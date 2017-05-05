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09:59 (мск), источник: СуперОмск

Доход главы омского МЧС Корбута снизился на 150 тысяч

Главный омский спасатель Владимир Корбут задекларировал за 2016 год доход в размере 1,49 млн рублей.

О своих доходах отчитался начальник главного управления министерства чрезвычайных ситуаций России по Омской области Владимир Корбут.

По итогам 2016 года Корбут задекларировал 1,49 млн рублей дохода. В прошлом году главный омский спасатель заработал на 150 тыс. больше.

В собственности у Владимира Корбута также имеются баня, сарай, гараж, два земельных участка и автомобиль Toyota Prius. Проживает Владимир Корбут в квартире супруги, чей доход увеличился более чем на 40 тыс. рублей и составил 409 тыс.

Заместители Владимира Корбута зарабатывают немногим меньше своего руководителя. Так, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Омской области Андрей Андреев задекларировал за 2016 год 1,3 млн рублей, Владислав Колодинский — 1,2 млн рублей, Вячеслав Тераз — 1,17 млн рублей, Юрий Петренко — 1,1 млн рублей.

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