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10:08 (мск), источник: Kazinform

Министр энергетики назвал приемлемую для Казахстана цену на нефть

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр энергетики РК Канат Бозумбаев назвал приемлемую для Казахстана цену на нефть. По его словам, республика заинтересована в том, чтобы стоимость Brent не падала ниже 50 долларов за баррель, исходя из уже сверстанного республиканского бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Мы говорим, что хотим быть в тренде вместе со всеми нефтедобывающими странами. Для нас важно, чтобы цена не снижалась меньше 50 долларов. Бюджет сверстан, исходя из цены марки Brent в 50 долларов, поэтому мы будем проводить переговоры по возможности продления данного соглашения заморозки добычи нефти», — сообщил министр сегодня на пресс-конференции в Правительстве.

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Он напомнил, что ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих призвал Казахстан присоединиться к этому соглашению. При этом, по словам Бозумбаева, удерживать низкий объем добычи нефти будет сложно из-за запуска месторождения Кашаган.

«Месторождение Кашаган, которое мы запустили в прошлом году, фактически на более или менее высокий объем добычи выходит только в этом году. Это уникальное месторождение, крупнейшее в мире. Сегодня здесь добывается 140−150 тысяч баррелей. Мы думаем, что во втором полугодии где-то за 200 тысяч баррелей точно будет добываться на Кашагане, к концу года, возможно, и 300 тысяч баррелей. Поэтому мы будем обсуждать с нашими коллегами», — сообщил Бозумбаев.

За январь-апрель 2017 года в Казахстане произведено 28,2 млн. тонн нефти — это 107% к аналогичному периоду прошлого года. Переработано 4,5 млн. — 107,3%. Экспорт нефти составил 23 млн. тонн — 108,6% по сравнению с прошлым годом.

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