Министр энергетики назвал приемлемую для Казахстана цену на нефть

«Мы говорим, что хотим быть в тренде вместе со всеми нефтедобывающими странами. Для нас важно, чтобы цена не снижалась меньше 50 долларов. Бюджет сверстан, исходя из цены марки Brent в 50 долларов, поэтому мы будем проводить переговоры по возможности продления данного соглашения заморозки добычи нефти», — сообщил министр сегодня на пресс-конференции в Правительстве.

Он напомнил, что ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих призвал Казахстан присоединиться к этому соглашению. При этом, по словам Бозумбаева, удерживать низкий объем добычи нефти будет сложно из-за запуска месторождения Кашаган.

«Месторождение Кашаган, которое мы запустили в прошлом году, фактически на более или менее высокий объем добычи выходит только в этом году. Это уникальное месторождение, крупнейшее в мире. Сегодня здесь добывается 140−150 тысяч баррелей. Мы думаем, что во втором полугодии где-то за 200 тысяч баррелей точно будет добываться на Кашагане, к концу года, возможно, и 300 тысяч баррелей. Поэтому мы будем обсуждать с нашими коллегами», — сообщил Бозумбаев.