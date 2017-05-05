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10:32 (мск), источник: Новости Перми

Прокуратура требует снести аварийный дом на Достоевского

В здании обрушилась кровля, но, к счастью, оно к тому моменту было расселено. Надзорный орган потребовал снести дом, поскольку имеется угроза его дальнейшего обрушения.

26 марта 2017 года в аварийном доме на Достоевского, 8 обрушилась кровля. Здание было расселено и находилось в муниципальной собственности. Его техническое состояние создает угрозу обрушения. Поэтому прокурор через суд потребовал обязать администрацию Перми снести опасный дом.

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