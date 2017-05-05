Прокуратура требует снести аварийный дом на Достоевского
В здании обрушилась кровля, но, к счастью, оно к тому моменту было расселено. Надзорный орган потребовал снести дом, поскольку имеется угроза его дальнейшего обрушения.
В здании обрушилась кровля, но, к счастью, оно к тому моменту было расселено. Надзорный орган потребовал снести дом, поскольку имеется угроза его дальнейшего обрушения.
26 марта 2017 года в аварийном доме на Достоевского, 8 обрушилась кровля. Здание было расселено и находилось в муниципальной собственности. Его техническое состояние создает угрозу обрушения. Поэтому прокурор через суд потребовал обязать администрацию Перми снести опасный дом.