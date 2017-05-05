В Ростове оплачивать проезд в транспорте можно будет с помощью мобильных платежей

Как рассказал Марат Сунгатуллов, система безналичных платежей, которая вводится в ростовском городском общественном транспорте, — это только первый этап развития платежной системы.

«Мы заинтересованы в максимальном распространении безналичной оплаты для всех видов транспорта, включая автобусы малой вместимости и пригородные поезда. Однако, на сегодняшний день условиями договора о развитии транспортной платежной системы города Ростова-на-Дону и выполнении функций оператора транспортной платежной системы города Ростова-на-Дону наша деятельность ограничена внедрением безналичной оплаты на всех видах транспорта с регулируемым тарифом», — сообщил он.

По словам Марата Сунгатуллова, до конца года компания введет новые возможности безналичной оплаты проезда в общественном транспорте: «В первую очередь мы сосредоточимся на расширении самих возможностей оплаты: онлайн-пополнение баланса транспортной карты банковскими картами и через личный кабинет, с помощью приложений для систем Android и IOS, пополнение с помощью мобильных телефонов (поддержка стандарта NFC) и электронных кошельков, интеграция транспортных и банковских карт. Часть из этих функций будет доступна уже к концу этого года, часть будет внедряться по мере развития всего проекта».

Помимо этого, в компании думают над расширением функционала самой платежной транспортной карты: предполагается, что с ее помощью можно будет оплачивать парковочное время на стоянках «Ростовского парковочного пространства», оплачивать социальные и медицинские услуги и другие виды транспорта, в том числе такси и пригородные поезда.