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11:23 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградские таможенники задержали тысячу бутылок водки из Литвы

. Об этом сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

Источник: Клопс.ru

Автомобиль Volvo с полуприцепом следовал транзитом через территорию Литовской Республики и вёз спиртные напитки в адрес калининградской фирмы. В грузовом отсеке обнаружили «лишние» (не указанные в документах) 1 264 бутылки водки «Налибоки Заповедная» общим весом 1 191 кг.

Товар в части превышения задержан, а в отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ («Сообщение недостоверных сведений о весе товара»).

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