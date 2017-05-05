Калининградские таможенники задержали тысячу бутылок водки из Литвы

Автомобиль Volvo с полуприцепом следовал транзитом через территорию Литовской Республики и вёз спиртные напитки в адрес калининградской фирмы. В грузовом отсеке обнаружили «лишние» (не указанные в документах) 1 264 бутылки водки «Налибоки Заповедная» общим весом 1 191 кг.

Товар в части превышения задержан, а в отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ («Сообщение недостоверных сведений о весе товара»).