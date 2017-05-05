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11:11 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде на маршрут 6к вышли новые автобусы

Новые автобусы средней вместимости начали курсировать по маршруту № 6к, связывающему поселки Аэропорт и Гумрак в Дзержинском районе с остановкой «Ул. Землячки».

На линию ежедневно выходят 10 автобусов, в ближайшее время их количество увеличится до 14 единиц. Интервал движения составит не более 6 минут.

Как отметили в мэрии Волгограда, поступившие в Волгоград в конце апреля 46 новых автобусов средней вместимости уже обслуживают два муниципальных маршрута: № 88 «Пос. Горьковский — Железнодорожный вокзал» и № 59 «Ул. Грамши — ул. Землячки».

В мае на шесть вспомогательных маршрутов по регулируемым тарифам выйдут еще порядка 70 автобусов средней вместимости, также подключенные к глобальной навигационной спутниковой системе, оснащенные кондиционерами и валидаторами.

До конца текущего года запланировано приобретение 50 трамваев для обновления парка МУП «Метроэлектротранс».

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