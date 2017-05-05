Правительство выделит Балтийску деньги на уборку мусора в прибрежной полосе

«Большое количество мусора в прибрежной полосе в районе Балтийска уже стало притчей во языцех. Мы встречались с главой муниципалитета Сергеем Мельниковым — выделим ему средства на эти вопросы. У него есть понимание, где и что нужно делать», — рассказал Алиханов.

В апреле 2017 года во время рабочей поездки врио губернатора обратил внимание на большое количество мусора на Балтийской косе, отметив, что его там «больше, чем можно себе представить». Кроме этого, Алиханов назвал район отщепенцем, который постоянно страдал из-за политических разногласий.