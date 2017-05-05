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11:07 (мск), источник: Новости Воронежа

На Нововоронежской АЭС после ремонта включили шестой энергоблок

Работы удалось завершить раньше, чем ожидали.

В четверг, 4 мая, в 14:47 подключили к сети самый мощный энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС. Его отключали неделю назад на профилактический ремонт.

Сообщается, что работы удалось провести с опережением срока на сутки. Сейчас в штатном режиме также продолжают работать энергоблоки № 4 и № 5. Продолжается строительство энергоблока № 7.

«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС нет», — пояснили в управлении информации и общественных связей Нововоронежской АЭС.

Напомним, что шестой энергоблок НВАЭС — самый мощный блок в атомной энергетике страны. Инновационный энергоблок поколения 3+ впервые был включен в сеть в августе 2016 года.

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