Население Украины активно продает валюту

В апреле банки продали наличной валюты населению на 291,7 миллиона долларов, купили — на 647,6 миллиона долларов. Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в апреле составила 356 миллиона долларов. Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в апреле банки продали наличной валюты населению на 291,7 миллиона долларов, купили — на 647,6 миллиона долларов.

Также сообщается, что с начала года, в январе-апреле, украинцы продали банкам на 686,3 миллиона долларов больше наличной валюты, чем купили. Чистая продажа наличной иностранной валюты населением через банки в 2016 году составила 2,48 миллиарда долларов, что в 1,6 раза выше показателя за предыдущий год.