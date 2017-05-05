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10:57 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Население Украины активно продает валюту

Украинцы в октябре продали валюты больше, чем купили.

Источник: Telegraf.com.ua

В апреле банки продали наличной валюты населению на 291,7 миллиона долларов, купили — на 647,6 миллиона долларов. Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в апреле составила 356 миллиона долларов. Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в апреле банки продали наличной валюты населению на 291,7 миллиона долларов, купили — на 647,6 миллиона долларов.

Также сообщается, что с начала года, в январе-апреле, украинцы продали банкам на 686,3 миллиона долларов больше наличной валюты, чем купили. Чистая продажа наличной иностранной валюты населением через банки в 2016 году составила 2,48 миллиарда долларов, что в 1,6 раза выше показателя за предыдущий год.

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