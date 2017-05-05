Население Украины активно продает валюту
Украинцы в октябре продали валюты больше, чем купили.
Украинцы в октябре продали валюты больше, чем купили.
В апреле банки продали наличной валюты населению на 291,7 миллиона долларов, купили — на 647,6 миллиона долларов. Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в апреле составила 356 миллиона долларов. Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в апреле банки продали наличной валюты населению на 291,7 миллиона долларов, купили — на 647,6 миллиона долларов.
Также сообщается, что с начала года, в