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11:18 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Вторичка «заморозила» цены в новостройках Екатеринбурга

Предложений слишком много.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге продолжает «падать» рынок вторичного жилья. По данным Уральской палаты недвижимости, в период с февраля по май 2017 года цены на квартиры в этом сегменте снизились на 13%. Причина — перенасыщенность рынка предложениями от продавцов, считает аналитик УПН Михаил Хорьков.

В окраинных районах города стоимость вторички местами опустилась до 48 000 рублей за квадратный метр. Из-за избытка предложений (10,8 тысячи квартир и почти 2 тысячи комнат в коммуналках) продавцы вынуждены демпинговать уже на этапе предложения. «При этом обратное удорожание “вторички” теоретически возможно — но лишь в том случае, если доля покупателей на рынке внезапно вырастет, а число выставляемого на продажу жилья — уменьшится», — прогнозирует собеседник агентства.

Стабильное падение цен на «вторичку» при этом сдерживает рост цен на рынке новостроек. В начале мая эксперты портала N1.RU объявили, что «первичка» в Екатеринбурге подорожала, но лишь на на 7% (порядка 230 тысяч рублей). Рост отмечен только по стоимости готовых квартир и квартир на этапе сдачи. Средняя же цена квадратного метра по Екатеринбургу практически не выросла, а по отдельным сегментам даже упала.

«На самом деле рост небольшой, — пояснил “Уралинформбюро” Михаил Хорьков. — Просто кто-то из застройщиков Центра, района традиционно дорогого, одномоментно выбросил на рынок большое количество квартир. В целом “первичка” по-прежнему не демонстрирует положительной динамики».

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