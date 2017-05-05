На ремонт трассы Артем-Находка бросят дополнительные силы
С начала работ по ямочному ремонту здесь уложили 400 тонн асфальта.
С начала работ по ямочному ремонту здесь уложили 400 тонн асфальта.
Владивосток, 5 мая, PrimaMedia.
Шесть дорожных бригад Примавтодора, вместо четырех, начнут работы по ямочному ремонту на трассе
«Сразу после майских праздников предприятие увеличит численность дорожных рабочих и спецтехники на важной для края транспортной артерии. К уже имеющимся сотрудникам будут командированы работники других филиалов предприятия. Работа будет идти с 8.00 до 20.00», — рассказал генеральный директор «Примавтодора» Дмитрий Горлов.
Отметим, что в этом году департамент транспорта и дорожного хозяйства в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» запланировал провести капитальный ремонт участков дороги
Напомним, губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил привести в порядок наиболее поврежденные участки на дороге