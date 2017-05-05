На ремонт трассы Артем-Находка бросят дополнительные силы

Владивосток, 5 мая, PrimaMedia.

Шесть дорожных бригад Примавтодора, вместо четырех, начнут работы по ямочному ремонту на трассе Артем-Находка-порт Восточный. С начала работ по ямочному ремонту важной транспортной магистрали юга Приморья сотрудники предприятия уже уложили здесь 400 тонн асфальта, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Сразу после майских праздников предприятие увеличит численность дорожных рабочих и спецтехники на важной для края транспортной артерии. К уже имеющимся сотрудникам будут командированы работники других филиалов предприятия. Работа будет идти с 8.00 до 20.00», — рассказал генеральный директор «Примавтодора» Дмитрий Горлов.

Отметим, что в этом году департамент транспорта и дорожного хозяйства в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» запланировал провести капитальный ремонт участков дороги Артем-Находка-порт Восточный общей протяженностью 32 км. В настоящее время уже ведется подготовка торгов, планируется, что подрядчик выйдет на участок в начале июня. Из краевого бюджета на эти работы предусмотрено почти 400 млн рублей.