Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
8 простых упражнений против боли в шее
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
В соцсетях обсуждают необычный бизнес свердловского школьника
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
СМИ: РФ создает истребитель С-54 под новую тактику воздушного боя
Солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
14Первомайские парады разных лет
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12Бал Met Gala 2017
11:30 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мэрия Новосибирска выделит 7 млн рублей на укрепление котлована на стройке с ЧС

Жилые дома в центре города под угрозой обрушения из-за заброшенного котлована. Сегодня на месте строители решали, как обезопасить жителей.

Источник: Вести - Новосибирск

Стройка на улице Фрунзе простояла заброшенной в течение трёх лет. За это время грунт котлована размыло. А конструкции, которые поддерживали стенки — разрушились — говорят строители.

В ближайшем к стройплощадке дворе — этой весной провалился асфальт. Как выяснилось, у подрядчика нет денег на восстановление. Городские власти признали ситуацию чрезвычайной. В зоне риска рядом с заброшенной стройплощадкой находятся 4 дома. На ремонт несущих конструкций котлована выделили 7 миллионов. Работы начались уже сегодня.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мужчина скончался на пороге Центральной районной больницы в Куйбышеве
Китайский самолет-конкурент Boeing совершил первый полет
Чемпионат мира: хоккеисты РФ идут за первым золотом за три года
СМИ: о чем умолчало правительство в отчете о майских указах
Лекарства по рецепту могут стать бесплатными
«Слава Богу, не Россия»: посольство РФ пошутило над Times
В Госдуму внесен проект о запрете СМИ писать о самоубийствах
«Игра престолов» помогла валюте Исландии вырасти
Спорт
От Парижа до Кельна: что нужно знать о чемпионате мира по хоккею В пятницу в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд элитного дивизиона мирового хоккея сыграют с 5 по 21 мая
Авто
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение! Мы выбрали интересные знаки со всего мира. Сможете ли вы их узнать?
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Названы страны с самым дорогим жильем
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности Журналисты и поклонники уверены, что телеведущая находится в интересном положении.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь