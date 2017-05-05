Мэрия Новосибирска выделит 7 млн рублей на укрепление котлована на стройке с ЧС

Стройка на улице Фрунзе простояла заброшенной в течение трёх лет. За это время грунт котлована размыло. А конструкции, которые поддерживали стенки — разрушились — говорят строители.

В ближайшем к стройплощадке дворе — этой весной провалился асфальт. Как выяснилось, у подрядчика нет денег на восстановление. Городские власти признали ситуацию чрезвычайной. В зоне риска рядом с заброшенной стройплощадкой находятся 4 дома. На ремонт несущих конструкций котлована выделили 7 миллионов. Работы начались уже сегодня.