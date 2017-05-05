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12:28 (мск), источник: Афиша Daily

Итальянская винодельня начнет производство вина Dimon для поставок в Россию

Итальянская винодельческая компания ColleMassari подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда вина Dimon для поставок в Россию, сообщает агентство «Москва».

Источник: AP 2017

Президент Первой патентной компании Анатолий Аронов подтвердил, что поданная заявка предполагает регистрацию бренда Dimon по классам международной классификации товаров и услуг с предоставлением возможности заниматься рекламной и административной деятельностью.

«На данный момент говорить о выходе на российский рынок итальянского вина Dimon преждевременно. Как правило, между регистрацией бренда и выходом продукта проходит несколько лет», — уточнил президент Первой патентной компании.

Вино Dimon скорее всего будет выходить в России эксклюзивной коллекцией. В том числе для подарков руководству страны, заметил Аронов.

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