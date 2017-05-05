Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
8 простых упражнений против боли в шее
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
В соцсетях обсуждают необычный бизнес свердловского школьника
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
РФ может разморозить проект сверхлегкого истребителя С-54 – СМИ
Солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
14Первомайские парады разных лет
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12Бал Met Gala 2017
11:45 (мск), источник: Baikal-info.ru

Строительство ГЭС на Селенге может полностью изменить экосистему Байкала

Строительство ГЭС на реке Селенга в Монголии может полностью изменить экосистему Байкала.

Источник: Reuters

Строительство ГЭС на реке Селенга в Монголии может полностью изменить экосистему Байкала. Об этом 4 мая 2017 года порталу «Тайга. Инфо» рассказал научный сотрудник Института общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения РАН Дмитрий Матафонов. По его словам, больше всего беспокойства вызывает судьба гидропиков в зимний период. Ожидается, что днём энергопотребление будет выше, соответственно и водосброс будет идти в максимальном режиме. Ночью, возможно, водосброс будет уменьшаться, что приведет к уменьшению стока воды в Байкал, поэтому какая-то часть русла может осушиться, в том числе те участки, где привыкли жить гидробионты, тогда живые организмы либо уйдут, либо погибнут, потому что уровень воды упадет, на грунт ляжет лёд, грунт промерзнет.

Учёный рассказал, что в реках бассейна Селенги живет более ста видов личинок поденок, около 60 видов веснянок, около 80 видов ручейников, 200 видов комаров-звонцов, около 50 видов малощетинковых червей. «А есть еще позвоночные животные, например, рыбы, а также огромное количество видов водорослей. Поэтому разнообразие живых организмов в Селенге огромное», — сказал Дмитрий Матафонов. Он отметил, что необходимо изучить всех представителей экосистемы Селенги, в том числе немногочисленные виды. Учёный привел пример: ещё в начале ХХ века исследователи нашли в Байкале пять видов водорослей, в том числе спирогиру. Тогда она была малочисленной, поэтому никто не обратил на нее внимания, последние пять лет спирогира стала настоящей проблемой из-за своего чрезмерно быстрого развития. «Точно также может произойти и с каким-нибудь малочисленным видом в реке Селенга, если монгольские гидропроекты будут реализованы без должных исследований, — заключил Дмитрий Матафонов. — Никто не может дать гарантий, что не произойдет какая-нибудь проблемная ситуация с уникальными экосистемами».

Проблем в бассейне Байкала много — вспышки цианобактерий, спирогира, экспансия элодеи канадской, массовое отмирание которой могло спровоцировать вспышку гаффской болезни в озере Котокель в Бурятии, и многие другие. Однако особое внимание сейчас сосредоточено на проблемах популяции омуля. «Моя коллега из СО РАН Наталья Базова исследовала этот вид и установила, что примерно 50−60% байкальского омуля уходит на нерест в Селенгу. С сентября икра откладывается на дне, поэтому все русло реки Селенга в подледный период является нерестилищем. Около полугода икра лежит при температуре около нуля градусов (0,7 градусов). Изменение температурного режима мгновенно скажется на состоянии икры», — говорит ученый. По его словам, предполагается, что омуль заходит в Селенгу после осеннего выравнивания температуры Селенги и Байкала — примерно с 1 по 15 августа. «Если произойдет перераспределение стока, то и динамика температуры воды в Селенге изменится, соответственно могут измениться сроки захода омуля на нерест. Пока неизвестно, как это скажется на популяции омуля. Думаю, риски усугубления депрессии вида есть», — отметил Дмитрий Матафонов.

Он предполагает, что зимой из-за сброса воды, накопленной водохранилищами, в Селенге ниже по течению будет повышаться температура, что приведет к тому, что икра омуля на этих участках будет развиваться быстрее. «Возможны ситуации, когда она наберет необходимые градусо-дни не в апреле, как это происходит сейчас, а уже в марте. Тогда личинка омуля будет скатываться в дельту раньше, когда для нее там еще не сложатся подходящие условия и наличие корма», — сказал Дмитрий Матафонов.

«Никому не известно к чему может привести перестройка экосистемы. Наша миссия заключается в том, чтобы показать: если мы нарушим какой-то элемент в цепочке звеньев, которые в природе тесно сопряжены друг с другом, то очень болезненным может оказаться не столько изменение уровня воды на пару процентов, сколько перераспределение стоков, гидропики и сезонные изменения в экосистеме Селенги, а затем и в Байкале. И все это может привести к тем последствиям, которые изменят всю экосистему», — сказал Дмитрий Матафонов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Китайский самолет-конкурент Boeing совершил первый полет
Чемпионат мира: хоккеисты РФ идут за первым золотом за три года
СМИ: о чем умолчало правительство в отчете о майских указах
Лекарства по рецепту могут стать бесплатными
«Слава Богу, не Россия»: посольство РФ пошутило над Times
В Госдуму внесен проект о запрете СМИ писать о самоубийствах
«Игра престолов» помогла валюте Исландии вырасти
Спорт
От Парижа до Кельна: что нужно знать о чемпионате мира по хоккею В пятницу в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд элитного дивизиона мирового хоккея сыграют с 5 по 21 мая
Авто
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение! Мы выбрали интересные знаки со всего мира. Сможете ли вы их узнать?
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Проживание в российских отелях скоро подорожает
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве построят 49 станций метро за три года
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности Журналисты и поклонники уверены, что телеведущая находится в интересном положении.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь