Строительство ГЭС на Селенге может полностью изменить экосистему Байкала

Строительство ГЭС на реке Селенга в Монголии может полностью изменить экосистему Байкала. Об этом 4 мая 2017 года порталу «Тайга. Инфо» рассказал научный сотрудник Института общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения РАН Дмитрий Матафонов. По его словам, больше всего беспокойства вызывает судьба гидропиков в зимний период. Ожидается, что днём энергопотребление будет выше, соответственно и водосброс будет идти в максимальном режиме. Ночью, возможно, водосброс будет уменьшаться, что приведет к уменьшению стока воды в Байкал, поэтому какая-то часть русла может осушиться, в том числе те участки, где привыкли жить гидробионты, тогда живые организмы либо уйдут, либо погибнут, потому что уровень воды упадет, на грунт ляжет лёд, грунт промерзнет.

Учёный рассказал, что в реках бассейна Селенги живет более ста видов личинок поденок, около 60 видов веснянок, около 80 видов ручейников, 200 видов комаров-звонцов, около 50 видов малощетинковых червей. «А есть еще позвоночные животные, например, рыбы, а также огромное количество видов водорослей. Поэтому разнообразие живых организмов в Селенге огромное», — сказал Дмитрий Матафонов. Он отметил, что необходимо изучить всех представителей экосистемы Селенги, в том числе немногочисленные виды. Учёный привел пример: ещё в начале ХХ века исследователи нашли в Байкале пять видов водорослей, в том числе спирогиру. Тогда она была малочисленной, поэтому никто не обратил на нее внимания, последние пять лет спирогира стала настоящей проблемой из-за своего чрезмерно быстрого развития. «Точно также может произойти и с каким-нибудь малочисленным видом в реке Селенга, если монгольские гидропроекты будут реализованы без должных исследований, — заключил Дмитрий Матафонов. — Никто не может дать гарантий, что не произойдет какая-нибудь проблемная ситуация с уникальными экосистемами».

Проблем в бассейне Байкала много — вспышки цианобактерий, спирогира, экспансия элодеи канадской, массовое отмирание которой могло спровоцировать вспышку гаффской болезни в озере Котокель в Бурятии, и многие другие. Однако особое внимание сейчас сосредоточено на проблемах популяции омуля. «Моя коллега из СО РАН Наталья Базова исследовала этот вид и установила, что примерно 50−60% байкальского омуля уходит на нерест в Селенгу. С сентября икра откладывается на дне, поэтому все русло реки Селенга в подледный период является нерестилищем. Около полугода икра лежит при температуре около нуля градусов (0,7 градусов). Изменение температурного режима мгновенно скажется на состоянии икры», — говорит ученый. По его словам, предполагается, что омуль заходит в Селенгу после осеннего выравнивания температуры Селенги и Байкала — примерно с 1 по 15 августа. «Если произойдет перераспределение стока, то и динамика температуры воды в Селенге изменится, соответственно могут измениться сроки захода омуля на нерест. Пока неизвестно, как это скажется на популяции омуля. Думаю, риски усугубления депрессии вида есть», — отметил Дмитрий Матафонов.

Он предполагает, что зимой из-за сброса воды, накопленной водохранилищами, в Селенге ниже по течению будет повышаться температура, что приведет к тому, что икра омуля на этих участках будет развиваться быстрее. «Возможны ситуации, когда она наберет необходимые градусо-дни не в апреле, как это происходит сейчас, а уже в марте. Тогда личинка омуля будет скатываться в дельту раньше, когда для нее там еще не сложатся подходящие условия и наличие корма», — сказал Дмитрий Матафонов.