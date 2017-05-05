Строительство ГЭС на Селенге может полностью изменить экосистему Байкала
Строительство ГЭС на реке Селенга в Монголии может полностью изменить экосистему Байкала.
Строительство ГЭС на реке Селенга в Монголии может полностью изменить экосистему Байкала.
Строительство ГЭС на реке Селенга в Монголии может полностью изменить экосистему Байкала. Об этом 4 мая 2017 года порталу «Тайга. Инфо» рассказал научный сотрудник Института общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения РАН Дмитрий Матафонов. По его словам, больше всего беспокойства вызывает судьба гидропиков в зимний период. Ожидается, что днём энергопотребление будет выше, соответственно и водосброс будет идти в максимальном режиме. Ночью, возможно, водосброс будет уменьшаться, что приведет к уменьшению стока воды в Байкал, поэтому
Учёный рассказал, что в реках бассейна Селенги живет более ста видов личинок поденок, около 60 видов веснянок, около 80 видов ручейников, 200 видов
Проблем в бассейне Байкала много — вспышки цианобактерий, спирогира, экспансия элодеи канадской, массовое отмирание которой могло спровоцировать вспышку гаффской болезни в озере Котокель в Бурятии, и многие другие. Однако особое внимание сейчас сосредоточено на проблемах популяции омуля. «Моя коллега из СО РАН Наталья Базова исследовала этот вид и установила, что примерно 50−60% байкальского омуля уходит на нерест в Селенгу. С сентября икра откладывается на дне, поэтому все русло реки Селенга в подледный период является нерестилищем. Около полугода икра лежит при температуре около нуля градусов (0,7 градусов). Изменение температурного режима мгновенно скажется на состоянии икры», — говорит ученый. По его словам, предполагается, что омуль заходит в Селенгу после осеннего выравнивания температуры Селенги и Байкала — примерно с 1 по 15 августа. «Если произойдет перераспределение стока, то и динамика температуры воды в Селенге изменится, соответственно могут измениться сроки захода омуля на нерест. Пока неизвестно, как это скажется на популяции омуля. Думаю, риски усугубления депрессии вида есть», — отметил Дмитрий Матафонов.
Он предполагает, что зимой
«Никому не известно к чему может привести перестройка экосистемы. Наша миссия заключается в том, чтобы показать: если мы нарушим