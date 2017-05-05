Установку технического оборудования в аэропорте «Платов» завершат к сентябрю
К сентябрю в аэропорте «Платов» завершится установка технологического оборудования.
К сентябрю в аэропорте «Платов» завершится установка технологического оборудования.
Уже сейчас в здании аэровокзала установлены девять телескопических трапов. В течении двух недель завершатся
Сейчас в здании аэропорта заканчивают работы по устройству внутренних инженерных систем и внутренних перегородок. После строители начнут устройство залов повышенной комфортности и коммерческих зон
«После этого в аэровокзале начнутся устройство зон обработки богаза. На следующей неделе в город прибудут первые багажные “карусели”, монтаж которых начнется в зоне выдачи багажа внутренних и международных рейсов», — заявил исполнительный директор ПАО «Ростоваэроинвест» Сергей Краснов, слова которого приводятся в сообщении
Как сообщал «Ъ-Юг» ранее, «Платов» станет первым региональным аэропортом в России, где для досмотра багажа установят специальные томографы, оснащенные системой сбора данных Clarity, которая создает трехмерное изображение багажа высокого разрешения.