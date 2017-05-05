Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Конгресс США хочет новых санкций против России после шутки Путина
Генпрокуратуру попросили проверить назначение сына вице-премьера
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
«Путин разгадал код Меркель»: СМИ о встрече в Сочи
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Война в карикатурах
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
22По миру прошел Первомай
16:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Установку технического оборудования в аэропорте «Платов» завершат к сентябрю

К сентябрю в аэропорте «Платов» завершится установка технологического оборудования.

Уже сейчас в здании аэровокзала установлены девять телескопических трапов. В течении двух недель завершатся пуско-наладочные работы, а летом службы аэропорта научат пользоваться этим оборудованием, об этом сообщает пресс-служба аэропорта Ростова-на-Дону. Сейчас общая готовность пассажирского терминала «Платова» составляет 89%. Ввод аэропорта в эксплуатацию запланирован на декабрь этого года.

Сейчас в здании аэропорта заканчивают работы по устройству внутренних инженерных систем и внутренних перегородок. После строители начнут устройство залов повышенной комфортности и коммерческих зон

«После этого в аэровокзале начнутся устройство зон обработки богаза. На следующей неделе в город прибудут первые багажные “карусели”, монтаж которых начнется в зоне выдачи багажа внутренних и международных рейсов», — заявил исполнительный директор ПАО «Ростоваэроинвест» Сергей Краснов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Как сообщал «Ъ-Юг» ранее, «Платов» станет первым региональным аэропортом в России, где для досмотра багажа установят специальные томографы, оснащенные системой сбора данных Clarity, которая создает трехмерное изображение багажа высокого разрешения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
У террористов в Сирии нашли приборы ночного видения с новейшей электроникой из России
Сергей Лавров пообещал «добить» ИГ
Путин попросит главу МВД проверить ситуацию с геями в Чечне
Эксперты Кудрина предложили сократить число пенсионеров
Россия ужесточила контроль самолетов и пассажиров из Белоруссии
МО подготовило меморандум о создании зон деэскалации в Сирии
Букмекеры назвали фаворита ЧМ-2017 по хоккею
Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress
Спорт
ФИФА отменила четырёхматчевую дисквалификацию Месси Санкции сняты из-за отсутствия доказательств
Авто
Два КАМАЗа провалились под землю на парковке (видео) Многотонные машины в прямом смысле слова скрылись под землей после того, как под ними начал рушиться асфальт
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера В промо-ролике перезапуска культового сериала Дэвида Линча показали агента Дэйла Купера, мать Лоры Палмер и других героев первых сезонов 25 лет спустя
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети Юная жительница британского Бирмингема по имени Ану впервые пришла в школу с новым протезом вместо ампутированной ноги, и оказалась в центре теплого дружеского внимания.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь