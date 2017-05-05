Установку технического оборудования в аэропорте «Платов» завершат к сентябрю

Уже сейчас в здании аэровокзала установлены девять телескопических трапов. В течении двух недель завершатся пуско-наладочные работы, а летом службы аэропорта научат пользоваться этим оборудованием, об этом сообщает пресс-служба аэропорта Ростова-на-Дону. Сейчас общая готовность пассажирского терминала «Платова» составляет 89%. Ввод аэропорта в эксплуатацию запланирован на декабрь этого года.

Сейчас в здании аэропорта заканчивают работы по устройству внутренних инженерных систем и внутренних перегородок. После строители начнут устройство залов повышенной комфортности и коммерческих зон



«После этого в аэровокзале начнутся устройство зон обработки богаза. На следующей неделе в город прибудут первые багажные “карусели”, монтаж которых начнется в зоне выдачи багажа внутренних и международных рейсов», — заявил исполнительный директор ПАО «Ростоваэроинвест» Сергей Краснов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Как сообщал «Ъ-Юг» ранее, «Платов» станет первым региональным аэропортом в России, где для досмотра багажа установят специальные томографы, оснащенные системой сбора данных Clarity, которая создает трехмерное изображение багажа высокого разрешения.