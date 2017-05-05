В сочинских санаториях полностью распроданы номера на летние месяцы

По словам экспертов, количество отдыхающих в этом сезоне в Сочи будет сопоставимо с показателями прошлого года. Популяризация курорта ведется постоянно.

В новом сезоне многие отели перешли на работу по системе «все включено». Расширяется маршрутная сеть Международного аэропорта Сочи. В летнем расписании будут действовать около 60 направлений.

В этом году в Сочи запланировано около 200 событий. Наиболее масштабное для города мероприятие состоится летом, когда город примет Кубок Конфедераций. В октябре же пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который соберет более 20 000 молодых людей из 150 стран мира.