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12:14 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В сочинских санаториях полностью распроданы номера на летние месяцы

Номера в сочинских санаториях уже на 100% забронированы на летние месяцы.

По словам экспертов, количество отдыхающих в этом сезоне в Сочи будет сопоставимо с показателями прошлого года. Популяризация курорта ведется постоянно.

В новом сезоне многие отели перешли на работу по системе «все включено». Расширяется маршрутная сеть Международного аэропорта Сочи. В летнем расписании будут действовать около 60 направлений.

В этом году в Сочи запланировано около 200 событий. Наиболее масштабное для города мероприятие состоится летом, когда город примет Кубок Конфедераций. В октябре же пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который соберет более 20 000 молодых людей из 150 стран мира.

По оценке экспертов и туроператоров, Сочи бьет рекорды по заполняемости отелей, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

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