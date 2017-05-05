Гидравлические испытания теплосетей начинаются в Новосибирске

С 15 мая 2017 года АО «Сибирская энергетическая компания» начинает проводить испытания тепловых сетей на плотность и прочность поочередно в различных районах Новосибирска. Технические работы будут вестись поэтапно, с минимизацией времени ограничения потребителям подачи горячей воды и количества одновременно отключенных потребителей.

В соответствии с Постановлением Мэрии г. Новосибирска от 05.05.2017 г. № 2110, а также в целях организованного перехода на летний режим работы, испытания сетей будут проводиться в круглосуточном режиме повышенным давлением для выявления ослабленных участков трубопроводов. В ходе реализации мероприятий, при разрыве трубопроводов возможны размывы грунта и выход воды на поверхность. Последние этапы испытаний, связанные с отключением потребителей, будут закончены в июле 2017 года.

Руководителям организаций и ведомств, директорам управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК во время испытаний рекомендовано усилить надзор за территориями, улицами, межквартальными и внутридомовыми проездами под которыми проходят испытываемые теплотрассы. Гражданам необходимо не допускать безнадзорного пребывания детей на улицах вблизи теплотрасс, а владельцам автотранспорта соблюдать особую осторожность при движении, так как в большинстве случаев теплотрассы проходят под проезжей частью.

График отключений:

В Советском районе по ул. Ветлужская, Гидромонтажная, Динамовцев, Красноуфимская, Летняя, Молодости, Мухачева, Нагорная, Новоморская, Печатников, Приморская, Сердюкова, Смоленская, Софийская, Энгельса, 40 лет Комсомола.

В Дзержинском районе по ул. Айвазовского, Б. Богаткова, Бродского, Васнецова, Волжская, Волочаевская, Гоголя, Гусинобродское шоссе, проспект Дзержинского, Доватора, Есенина, Коминтерна, Кошурникова, Куприна, Левитана, Национальная, Ползунова, Селезнева, Толбухина, Трикотажная;.

В Железнодорожном районе по ул. 1905 года, Бурлинская, Нарымская, Сибирская, Советская, Челюскинцев, Шамшурина, Вокзальная магистраль;.

В Заельцовском районе по Линейному ж/м, ул. Линейная, от ул. Нарымская-Плановая в сторону р. Обь;.

В Октябрьском районе по ул. Автогенная, Б. Богаткова, Белинского, Воинская, Грибоедова, Долидовича, Дунайская, Карла Либкнехта, Кирова, Коммунстроевская, Кошурникова, Крамского, Ленинградская, Лескова, Лобова, Московская, Нижегородская, Никитина, Панфиловцев, Пешеходная, Пролетарская, Толстого, Тургенева, Чехова, Шевченко, Восточный жилой массив, Ключ-Камышенское плато, Вилюйская и Выборная;.

В Центральном районе по ул. Военная, Гоголя, Демьяна Бедного, Депутатская, Державина, Достоевского, Ермака, Ипподромская, Каменская, Крылова, Чаплыгина, Романова, Мичурина, Некрасова, Ольги Жилиной, Октябрьская, Орджоникидзе, Островского, Партизанская, Писарева, Семьи Шамшиных, Селезнева, Советская, Фрунзе;.

В Первомайском районе по ул. Баумана, Героев Революции, Красный факел, Марии Ульяновой, Марата, Первомайская, Пожарского, Тельмана, Физкультурная, Чапаева, Эйхе.