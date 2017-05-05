Омичам отключат отопление 10 мая
Такое решение принял мэр Омска Вячеслав Двораковский.
Такое решение принял мэр Омска Вячеслав Двораковский.
Омичам отключат отопление 10 мая, сообщает
Соответствующее постановление администрации Омска «О режимах летнего горячего водоснабжения и окончания отопительного периода 2016 — 2017 годов» подписал Вячеслав Двораковский. Согласно документу, подача тепла в городе завершится 10 мая.
Также согласованы графики остановок тепловых сетей АО «ОмскРТС» и МП «Тепловая компания» в летний период, необходимых для проведения гидравлических испытания на трубопроводах и ремонтных работ.