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11:59 (мск), источник: АиФ Омск

Омичам отключат отопление 10 мая

Такое решение принял мэр Омска Вячеслав Двораковский.

Омичам отключат отопление 10 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

Соответствующее постановление администрации Омска «О режимах летнего горячего водоснабжения и окончания отопительного периода 2016 — 2017 годов» подписал Вячеслав Двораковский. Согласно документу, подача тепла в городе завершится 10 мая.

Также согласованы графики остановок тепловых сетей АО «ОмскРТС» и МП «Тепловая компания» в летний период, необходимых для проведения гидравлических испытания на трубопроводах и ремонтных работ.

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