Сельхозпредприятие Приангарье получило статус племенного репродуктора
АО «Большееланское» получило статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота
АО «Большееланское» получило статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота
АО «Большееланское» получило статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота
Министр пояснил, что действующая база племенного животноводства Иркутской области представлена 26 племенными организациями — три племенных завода и 19 племенных репродукторов по разведению крупного рогатого скота, свиней и пушных зверей, одна организации по искусственному осеменению, две лаборатории и один
«Заметна положительная тенденция роста молочной продуктивности животных по области, так за 1 квартал 2017 года надой на 1 голову в сельхозорганизациях составил 1319 кг, по племенным организациям — 1505 кг», — отметил Илья Сумароков.
На 1 января 2017 года племенное поголовье КРС молочного и мясного направления продуктивности в племенных организациях составляет 33,5 тысячи голов, в том числе 16,1 тыс. голов коров. Удельный вес племенного крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на 1 апреля 2017 года составляет 11,3%.