Сельхозпредприятие Приангарье получило статус племенного репродуктора

АО «Большееланское» получило статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы в Иркутской области. Как 5 мая 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра сельского хозяйства Иркутской области Илью Сумарокова, в этом хозяйстве самая высокая молочная продуктивность за прошлый год — 8540 кг.

Министр пояснил, что действующая база племенного животноводства Иркутской области представлена 26 племенными организациями — три племенных завода и 19 племенных репродукторов по разведению крупного рогатого скота, свиней и пушных зверей, одна организации по искусственному осеменению, две лаборатории и один информационно-селекционный центр. Получив статус племенного репродуктора, сельхозпредприятия могут рассчитывать на получение субсидии из областного и федерального бюджетов на поддержку племенного животноводства.

«Заметна положительная тенденция роста молочной продуктивности животных по области, так за 1 квартал 2017 года надой на 1 голову в сельхозорганизациях составил 1319 кг, по племенным организациям — 1505 кг», — отметил Илья Сумароков.

На 1 января 2017 года племенное поголовье КРС молочного и мясного направления продуктивности в племенных организациях составляет 33,5 тысячи голов, в том числе 16,1 тыс. голов коров. Удельный вес племенного крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на 1 апреля 2017 года составляет 11,3%.