На расселение ветхих домов может получить дополнительные деньги Новосибирск

Мэр Новосибирска выступил с инициативой продлить срок финансирования программы расселения ветхого и аварийного жилья. Его поддержал президент России.

«Владимир Путин дал поручение о продлении срока финансирования программы расселения аварийного и ветхого жилья. В Москве я выступил с этим предложением и рад, что нас услышали», — сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой слова Анатолия Локтя.

По мнению мэра, дополнительные ресурсы станут для муниципалитета хорошей поддержкой. Затем начнёт действовать федеральная программа с иными условиями участия в ней. Но пока её только разрабатывают.