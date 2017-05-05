На расселение ветхих домов может получить дополнительные деньги Новосибирск
Плановый срок завершения региональной адресной программы — 1 сентября 2017 года.
Плановый срок завершения региональной адресной программы — 1 сентября 2017 года.
Мэр Новосибирска выступил с инициативой продлить срок финансирования программы расселения ветхого и аварийного жилья. Его поддержал президент России.
«Владимир Путин дал поручение о продлении срока финансирования программы расселения аварийного и ветхого жилья. В Москве я выступил с этим предложением и рад, что нас услышали», — сообщили в
По мнению мэра, дополнительные ресурсы станут для муниципалитета хорошей поддержкой. Затем начнёт действовать федеральная программа с иными условиями участия в ней. Но пока её только разрабатывают.