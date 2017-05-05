Чистая прибыль «Башнефти» по МСФО в I квартале снизилась в 1,6 раза

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль «Башнефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась в 1,6 раза — до 8,8 млрд руб., говорится в отчете компании.

Прибыль до налогообложения сократилась на 40% — до 10,5 млрд руб. Выручка компании при этом увеличилась на 20% — до 157,2 млрд руб. Операционная прибыль сохранилась на уровне первого квартала 2016 года — 18,5 млрд руб.

«Роснефть» 12 октября 2016 года. закрыла сделку по покупке у государства 50,08% акций «Башнефти» за 329,8 млрд руб., после обязательной оферты миноритариям «Роснефть» стала контролировать 57,66% уставного капитала «Башнефти». Башкирии принадлежат 25% плюс одна акция компании.