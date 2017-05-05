Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
5 причин, из-за которых вы не можете похудеть
Ицхак Адизес: главная беда России может привести к "взрыву"
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Мозякин, Панарин и Капризов вошли в состав сборной России на ЧМ
13 звезд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
22По миру прошел Первомай
11Подготовка техники к Параду Победы
9Юбилей Корейской народной армии
12:34 (мск), источник: ТАСС

Чистая прибыль «Башнефти» по МСФО в I квартале снизилась в 1,6 раза

Таким образом, «Башнефть» получила 8,8 млрд рублей чистой прибыли.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль «Башнефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась в 1,6 раза — до 8,8 млрд руб., говорится в отчете компании.

Прибыль до налогообложения сократилась на 40% — до 10,5 млрд руб. Выручка компании при этом увеличилась на 20% — до 157,2 млрд руб. Операционная прибыль сохранилась на уровне первого квартала 2016 года — 18,5 млрд руб.

«Роснефть» 12 октября 2016 года. закрыла сделку по покупке у государства 50,08% акций «Башнефти» за 329,8 млрд руб., после обязательной оферты миноритариям «Роснефть» стала контролировать 57,66% уставного капитала «Башнефти». Башкирии принадлежат 25% плюс одна акция компании.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ЦБ проводит внеплановую проверку в банке "Югра"
Китайский самолет-конкурент Boeing совершил первый полет
Чемпионат мира: хоккеисты РФ идут за первым золотом за три года
СМИ: о чем умолчало правительство в отчете о майских указах
Генпрокурор РФ Юрий Чайка отчитался о доходах за 2016 год
«Слава Богу, не Россия»: посольство РФ пошутило над Times
В Госдуму внесен проект о запрете СМИ писать о самоубийствах
«Игра престолов» помогла валюте Исландии вырасти
Спорт
От Парижа до Кельна: что нужно знать о чемпионате мира по хоккею В пятницу в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд элитного дивизиона мирового хоккея сыграют с 5 по 21 мая
Авто
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение! Мы выбрали интересные знаки со всего мира. Сможете ли вы их узнать?
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности Журналисты и поклонники уверены, что телеведущая находится в интересном положении.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь