Еще 70 новых автобусов начнут обслуживать пассажиров в Волгограде в мае

Ежедневно 10 новых автобусов выходят на линию по маршруту № 6к, связывающему отдаленные поселки Аэропорт и Гумрак в Дзержинском районе с остановкой «Ул. Землячки». Вскоре количество транспорта здесь увеличится до 14 единиц. Интервал движения не превысит 6 минут.

В пресс-службе поясняют, что 46 новых автобусов средней вместимости, поступивших в город в апреле, обслуживают два муниципальных маршрута: № 88 «Пос. Горьковский — Железнодорожный вокзал» и № 59 «Ул. Грамши — ул. Землячки».

Известно, что сегодня на опорных и вспомогательных маршрутах действуют свыше 340 автобусов большой и средней вместимости. Благодаря поддержке регионального и федерального бюджетов МП «ВПАТП-7» получило 84 новых больших низкопольных автобуса. Еще 164 автобуса большой вместимости поставил перевозчик в рамках муниципально-частного партнерства.

Шесть вспомогательных маршрутов в городе оснастят еще 70 автобусами средней вместимости в мае. Также, по сообщениям администрации, до конца 2017 года будет приобретено 50 трамваев для обновления парка МУП «Метроэлектротранс».