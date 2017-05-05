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13:50 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Еще 70 новых автобусов начнут обслуживать пассажиров в Волгограде в мае

Новые автобусы средней вместимости вышли 5 мая на маршруты в Волгограде, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда.

Ежедневно 10 новых автобусов выходят на линию по маршруту № 6к, связывающему отдаленные поселки Аэропорт и Гумрак в Дзержинском районе с остановкой «Ул. Землячки». Вскоре количество транспорта здесь увеличится до 14 единиц. Интервал движения не превысит 6 минут.

В пресс-службе поясняют, что 46 новых автобусов средней вместимости, поступивших в город в апреле, обслуживают два муниципальных маршрута: № 88 «Пос. Горьковский — Железнодорожный вокзал» и № 59 «Ул. Грамши — ул. Землячки».

Известно, что сегодня на опорных и вспомогательных маршрутах действуют свыше 340 автобусов большой и средней вместимости. Благодаря поддержке регионального и федерального бюджетов МП «ВПАТП-7» получило 84 новых больших низкопольных автобуса. Еще 164 автобуса большой вместимости поставил перевозчик в рамках муниципально-частного партнерства.

Шесть вспомогательных маршрутов в городе оснастят еще 70 автобусами средней вместимости в мае. Также, по сообщениям администрации, до конца 2017 года будет приобретено 50 трамваев для обновления парка МУП «Метроэлектротранс».

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