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13:20 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Госдолг Новосибирской области сократился на 700 млн рублей

Регион полностью погасил долги перед банками, об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина НСО.

Госдолг Новосибирской области сократился на 700 млн рублей, об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина НСО.

Общая сумма долга области на 1 мая 2017 года составляет 43,7 млрд, в начале апреля размер долга составлял 44,4 млрд рублей млрд рублей млрд рублей.

Регион полностью погасил долги перед банками, месяцем ранее был долг перед Сбербанком на 2,02 млрд рублей.

Долги по государственным ценным бумагам находятся на уровне 14,8 млрд рублей (месяцем ранее — 15,5 млрд рублей). Сумма бюджетных кредитов составляет 28,9 млрд рублей (месяцем ранее — 26,9 млрд рублей).

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