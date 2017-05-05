За неделю нацвалюта потеряла почти 3 тенге

За торговую неделю нацвалюта подешевела на 2,87 тенге. Во вторник, 2 мая, средневзвешенный курс сложился на уровне 315,22 тенге за доллар, 5 мая — 318,09 тенге за доллар.

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 317,90 тенге за доллар США, максимальный — 318,55 тенге, курс закрытия — 318,25 тенге. Объем торгов по доллару США составил 132 млн 500 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 253.