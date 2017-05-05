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13:12 (мск), источник: Kapital.kz

За неделю нацвалюта потеряла почти 3 тенге

Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 5 мая 2017 года составил 318,38 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.

За торговую неделю нацвалюта подешевела на 2,87 тенге. Во вторник, 2 мая, средневзвешенный курс сложился на уровне 315,22 тенге за доллар, 5 мая — 318,09 тенге за доллар.

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 317,90 тенге за доллар США, максимальный — 318,55 тенге, курс закрытия — 318,25 тенге. Объем торгов по доллару США составил 132 млн 500 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 253.

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По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 318,09 тенге.

В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи доллара 5 мая на 15:30 составляет 322 тенге.

Официальный курс на 5 мая составляет 315,68 тенге за 1 доллар США. 6 мая, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 318,09 тенге за 1 доллар США.

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