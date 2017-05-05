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14:41 (мск), источник: Sputnik.md

Откуда у Молдовы деньги: на чем зарабатывает республика

После продолжительного спада торгово-экономические показатели Молдовы начали выравниваться: на чем зарабатывает страна.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Экспорт товаров из Молдовы в первом квартале 2017 года увеличился практически на четверть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, наша страна продала продукции более чем на пол миллиарда долларов. Только за март республика реализовала товаров на 212 миллионов долларов. Рост, в частности, во многом объясняется увеличением поставок в Россию. Отправка товаров в РФ возросла более чем на 40%.

Несмотря на то, что Молдова аграрная страна сельскохозяйственная продукция замыкает тройку лидеров в рейтинге поставок из республики. За первый триместр отправка овощей и фруктов в денежном выражении составила 58,9 миллиона долларов. Больше всего республика заработала на продаже электрооборудования и запчастей (включая неэлектрические детали электроприборов и бытовой техники) — 69,5 миллиона долларов. Чуть меньше Молдова выручила за счет поставок одежды и аксессуаров — 62,2 миллиона. В топ-5 вошли семена и фрукты, из которых делают масла, а также спиртные и безалкогольные напитки.

Однако в целом страна нарастила более чем на 40% поставки продовольственных товаров и живого скота, а также сырьевых материалов.

Примечательно, что Молдова существенно нарастила долю реэкспорта товаров (+18,1%). При этом в общем объеме поставок доля реэкспорта составляет 34,2%.

Импорт Молдовы за первый квартал достиг чуть больше миллиарда долларов, что на 19,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего денег страна тратит на закупку нефтепродуктов, газа, тканей и товаров из текстиля.

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