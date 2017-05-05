Ученые разработали концепцию возрождения АПК Новосибирской области
Авторы рассчитывают, что предложенные ими механизмы поддержки позволят увеличить производительность труда на селе более чем в два раза.
Авторы рассчитывают, что предложенные ими механизмы поддержки позволят увеличить производительность труда на селе более чем в два раза.
НОВОСИБИРСК, 5 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Специалисты Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН) разработали концепцию программы
АПК вернулся в прошлое.
Он отметил, что по многим показателям сельскохозяйственная отрасль Новосибирской области сейчас находится на том же уровне развития, что и в советское время. «Мы вернулись в 1971 год. Сегодня по всем направлениям — и по поголовью скота, и по посевным площадям, и по энерговооруженности Новосибирская область напоминает то время, а по некоторым вещам мы даже безнадежно отстали», — сказал министр, выступая на заседании
Пронькин также отметил низкую энергооснащенность АПК региона — в среднем 152 лошадиные силы на 100 гектаров пашни, что в четыре раза меньше, чем в США и в семь — чем в Германии. «В 1971 году в области ставилась задача внести в пашню 180 тыс. тонн минеральных удобрений, органических — от 12 до 18 млн тонн, а в этом году мы запланировали 42 тыс. тонн минеральных и 2 млн органических», — добавил глава новосибирского Минсельхоза.
Концепция возрождения.
Разработанная специалистами СФНЦА РАН концепция
«В концепции новой программы, разработанной в СФНЦА РАН под руководством его заместителя, доктора технических наук Николая Иванова, представлен анализ технической вооруженности сельхозпроизводителей региона, а также способы модернизации машинного парка. Все это должно послужить основой для совершенствования мер господдержки, чтобы не допустить субсидирования при покупке техники, которая работает убыточно», — пояснил Пронькин.
Документ обсудят аграрии
По итогам совета решено направить концепцию на рассмотрение в районы Новосибирской области, после чего доработать проект программы и до конца 2017 года представить его на рассмотрение правительства Новосибирской области.