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14:32 (мск), источник: ТАСС

Ученые разработали концепцию возрождения АПК Новосибирской области

Авторы рассчитывают, что предложенные ими механизмы поддержки позволят увеличить производительность труда на селе более чем в два раза.

Источник: ТАСС

НОВОСИБИРСК, 5 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Специалисты Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН) разработали концепцию программы машинно-технологической модернизации агропромышленного комплекса (АПК) Новосибирской области до 2025 года. Авторы рассчитывают, что предложенные ими механизмы поддержки позволят возродить АПК региона, увеличив производительность труда на селе более чем в два раза, сообщил министр сельского хозяйства региона Василий Пронькин.

АПК вернулся в прошлое.

Он отметил, что по многим показателям сельскохозяйственная отрасль Новосибирской области сейчас находится на том же уровне развития, что и в советское время. «Мы вернулись в 1971 год. Сегодня по всем направлениям — и по поголовью скота, и по посевным площадям, и по энерговооруженности Новосибирская область напоминает то время, а по некоторым вещам мы даже безнадежно отстали», — сказал министр, выступая на заседании научно-технического совета, которое прошло в рабочем поселке Краснообск. По его словам, в области сейчас насчитывается 1,057 млн гектаров заброшенных сельскохозяйственных земель, из них более 400 тыс. гектаров — пашня, десятая часть которой уже покрыта лесом и кустарником.

Пронькин также отметил низкую энергооснащенность АПК региона — в среднем 152 лошадиные силы на 100 гектаров пашни, что в четыре раза меньше, чем в США и в семь — чем в Германии. «В 1971 году в области ставилась задача внести в пашню 180 тыс. тонн минеральных удобрений, органических — от 12 до 18 млн тонн, а в этом году мы запланировали 42 тыс. тонн минеральных и 2 млн органических», — добавил глава новосибирского Минсельхоза.

Концепция возрождения.

Разработанная специалистами СФНЦА РАН концепция машинно-технологической модернизации АПК Новосибирской области до 2025 года, по задумке авторов, позволит поднять производительность труда на селе более чем в два раза, довести выработку каждым производственным работником отрасли до 3 млн рублей (сейчас она составляет 1 млн рублей). Концепция предполагает постепенное внедрение интенсивных агротехнологий в соответствии с ландшафтными зонами области, объединение единой политикой 12 местных предприятий-производителей сельхозтехники с целью лоббирования общих интересов, подготовку регистра местной сельхозтехники, которая может быть рекомендована для применения в области и стать основой для ежегодного формирования перечня техники, подлежащей субсидированию.

«В концепции новой программы, разработанной в СФНЦА РАН под руководством его заместителя, доктора технических наук Николая Иванова, представлен анализ технической вооруженности сельхозпроизводителей региона, а также способы модернизации машинного парка. Все это должно послужить основой для совершенствования мер господдержки, чтобы не допустить субсидирования при покупке техники, которая работает убыточно», — пояснил Пронькин.

Документ обсудят аграрии

По итогам совета решено направить концепцию на рассмотрение в районы Новосибирской области, после чего доработать проект программы и до конца 2017 года представить его на рассмотрение правительства Новосибирской области.

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