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13:45 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Прожиточный минимум в 9 884 рубля определили в Краснодарском крае

Краснодар, 5 мая, KrasnodarMedia. Статистики посчитали величину прожиточного минимума в Краснодарском крае в I квартале 2017 года. В расчете на душу населения она составила 9884 рубля.

Эта цифра выше аналогичного показателя предыдущего квартала на 2,9%. Для трудоспособного населения минимальный уровень дохода для обеспечения жизни рассчитан в размере 10685, для пенсионеров прожиточный минимум равняется 8208 рублям, детям минимальные расходы определены в сумме 9452 рубля.

Стоимость продуктов питания потребительской корзины увеличилась на 2,5%, непродовольственных товаров — на 3,0%, услуг — на 3,6%, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на управление Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и республике Адыгея.

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