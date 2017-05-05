Прожиточный минимум в 9 884 рубля определили в Краснодарском крае

Эта цифра выше аналогичного показателя предыдущего квартала на 2,9%. Для трудоспособного населения минимальный уровень дохода для обеспечения жизни рассчитан в размере 10685, для пенсионеров прожиточный минимум равняется 8208 рублям, детям минимальные расходы определены в сумме 9452 рубля.

Стоимость продуктов питания потребительской корзины увеличилась на 2,5%, непродовольственных товаров — на 3,0%, услуг — на 3,6%, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на управление Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и республике Адыгея.