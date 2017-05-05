Они в это верили: 20 фронтовиков получат жилье в Волгоградской области

Ветераны получили гарантийные письма на выплату для приобретения жилья.

В Новоаннинском районе справляет новоселье участник войны Василий Оленичев. Мужчина переезжает из хутора Галушкинский в районный центр, где приобрел собственный дом со всеми удобствами и приусадебным участком.

В прошлом году осенью Василий Емельянович обратился в органы исполнительной власти с просьбой об улучшении жилищных условий. Специалисты признали дом ветерана непригодным для жилья.

В комитете строительства Волгоградской области отмечают, что в 2017 году регион получил федеральную субвенцию в объеме 22,4 миллиона рублей. На одного получателя приходится 1 миллион 119 тысяч рублей.

За восемь лет с 2008 по 2016 годы в области получили новое жилье 1949 ветеранов Великой Отечественной войны. Объем федерального финансирования составил около 2,4 миллиарда рублей.