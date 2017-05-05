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13:47 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Они в это верили: 20 фронтовиков получат жилье в Волгоградской области

В 2017 году в Волгоградской области 20 ветеранов Великой Отечественной войны и вдовы фронтовиков получат федеральную поддержку для решения квартирного вопроса, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области.

Ветераны получили гарантийные письма на выплату для приобретения жилья.

В Новоаннинском районе справляет новоселье участник войны Василий Оленичев. Мужчина переезжает из хутора Галушкинский в районный центр, где приобрел собственный дом со всеми удобствами и приусадебным участком.

В прошлом году осенью Василий Емельянович обратился в органы исполнительной власти с просьбой об улучшении жилищных условий. Специалисты признали дом ветерана непригодным для жилья.

В комитете строительства Волгоградской области отмечают, что в 2017 году регион получил федеральную субвенцию в объеме 22,4 миллиона рублей. На одного получателя приходится 1 миллион 119 тысяч рублей.

За восемь лет с 2008 по 2016 годы в области получили новое жилье 1949 ветеранов Великой Отечественной войны. Объем федерального финансирования составил около 2,4 миллиарда рублей.

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