Опасный котлован будет укреплен за счет бюджета
Аварийная ситуация, создавшаяся вокруг вырытого под небоскреб котлована в центре Новосибирска, обойдется городскому бюджету в 7 — 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщает
Аварийная ситуация, создавшаяся вокруг вырытого под небоскреб котлована в центре Новосибирска, обойдется городскому бюджету в 7 — 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщает
Проблемный объект находится на улице Журинской, 37 — напротив Центрального парка рядом с улицами Фрунзе и Каменской. Разрешение на строительство на этом участке было выдано еще в 2013 году. Там должен был быть построен 30-этажный жилой дом «Парадиз» с трехуровневой подземной стоянкой. Застройщик ООО «Брик» выкопал котлован и оставил его без технического обеспечения и надзора.
С тех пор котлован заполнился водой, и вымывание грунта привело к провалу асфальта рядом с жилой пятиэтажкой на Фрунзе, 14. Угроза дальнейшего расширения провала и признание руководства ООО «Брик» в отсутствии денег вынудило мэра Анатолия Локтя ввести режим чрезвычайной ситуации на данном строительном объекте.
«При проектировании были допущены недоработки. Не предполагалось, что котлован будет стоять открытым на протяжении
По словам руководителя МУП, теперь его предприятию предстоит в течение
В то же время Мысик подчеркнул, что даже после проведенных работ котлован не сможет долго оставаться в прежнем виде. «На этом объекте либо должно активно начаться строительство, либо котлован необходимо будет ликвидировать», — сказал он.
В апреле прокуратурой Новосибирска было направлено в суд исковое заявление с целью обязать ООО «Брик» устранить допущенные при строительстве нарушения закона и о запрете строительства до устранения выявленных нарушений.