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13:55 (мск), источник: VN.ru

Опасный котлован будет укреплен за счет бюджета

Аварийная ситуация, создавшаяся вокруг вырытого под небоскреб котлована в центре Новосибирска, обойдется городскому бюджету в 7 — 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Источник: VN.ru

Проблемный объект находится на улице Журинской, 37 — напротив Центрального парка рядом с улицами Фрунзе и Каменской. Разрешение на строительство на этом участке было выдано еще в 2013 году. Там должен был быть построен 30-этажный жилой дом «Парадиз» с трехуровневой подземной стоянкой. Застройщик ООО «Брик» выкопал котлован и оставил его без технического обеспечения и надзора.

С тех пор котлован заполнился водой, и вымывание грунта привело к провалу асфальта рядом с жилой пятиэтажкой на Фрунзе, 14. Угроза дальнейшего расширения провала и признание руководства ООО «Брик» в отсутствии денег вынудило мэра Анатолия Локтя ввести режим чрезвычайной ситуации на данном строительном объекте.

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«При проектировании были допущены недоработки. Не предполагалось, что котлован будет стоять открытым на протяжении трех-четырех лет. Изменился гидрологический режим, начался подмыв стенки котлована с выносом грунта, деформировались болты крепления котлована, и образовался провал, который зацепил ближайшие коммуникации. Это создало проблемы для близлежащих домов», — отметил директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик.

По словам руководителя МУП, теперь его предприятию предстоит в течение двух-трех недель стабилизировать состояние котлована — откачать воду и установить дополнительное крепление. На эти цели будет выделено 7 — 7,5 миллиона рублей из резервного фонда, так как медлить с опасным котлованом нельзя.

В то же время Мысик подчеркнул, что даже после проведенных работ котлован не сможет долго оставаться в прежнем виде. «На этом объекте либо должно активно начаться строительство, либо котлован необходимо будет ликвидировать», — сказал он.

В апреле прокуратурой Новосибирска было направлено в суд исковое заявление с целью обязать ООО «Брик» устранить допущенные при строительстве нарушения закона и о запрете строительства до устранения выявленных нарушений.

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