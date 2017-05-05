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15:49 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области появится Центр по выплате пенсий

Центр по выплате пенсий и обработке информации создается в Волгоградской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ПФР, регион стал первым в ЮФО, где на базе регионального отделения Пенсионного фонда России создается подобный Центр. Учреждение начнет работать уже с 3 июля 2017 года.

«В него поэтапно будут переданы функции по выплате пенсий и обработке информации, которые ранее выполняли районные Управления ПФР Волгограда и Волгоградской области. Кроме того, Центром будет осуществляться электронное взаимодействие с доставочными организациями, а также межведомственное взаимодействие с государственными и муниципальными учреждениями и организациями в рамках предоставления госуслуг», — добавили в пресс-службе.

«Централизация функций позволит оптимизировать процесс по пенсионному и социальному обеспечению, а также повысить скорость обработки документов», — отметили в ПФР.

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