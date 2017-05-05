Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Какая вы болезнь? Тест
СМИ: Киев погасил задолженность перед Россией
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Филипп Неполиткорректный: скандальные высказывания принцаГерцог Эдинбургский известен своими неосторожными и часто весьма неполиткорректными замечаниями.
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Американские пули "сжирают" стволы украинских снайперов – СМИ
Солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
14Первомайские парады разных лет
12Бал Met Gala 2017
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Подготовка техники к Параду Победы
14:08 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Промышленное производство дорожных битумов началось в Ангарской нефтехимической компании

Выпуск продукции перешел на новый стандарт.

Промышленное крупнотоннажное производство нефтяных дорожных битумов по новому межгосударственному стандарту ГОСТ 33133–2014 началось в Ангарской нефтехимической компании. Стандарт определяет повышенные требования к температуре хрупкости и растяжимости при 0 °C, а также показатели стойкости битумного вяжущего к старению. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе АНХК.

В настоящее время на Ангарской нефтехимической компании также ведется строительство четырех стационарных постов налива битума в автоцистерны.

«Новые объекты позволят полностью автоматизировать процесс налива. Их планируется ввести в текущем году», — отметили в пресс-службе компании.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания завершила реконструкцию установки по производству битума, в ходе которой был модернизирован узел смешения сырья и внедрена высокотехнологичная автоматизированная распределительная система управления. Эти технические мероприятия обеспечат выпуск продукции в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта.

В НК «Роснефть» проведено изменение марочного ассортимента, а также разработаны и внедрены технологии производства битумов по новому ГОСТ, применительно ко всем заводам Компании, что позволит обеспечить улучшенные качества битумной продукции, повысить технико-эксплуатационные показатели и долговечность дорожного покрытия.

Справка: НК «Роснефть» в 2013 году создала специализированное дочернее общество ООО «РН-Битум» для консолидации управления бизнесом битумных материалов. Предприятие реализует битумные материалы с нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти», а также полимерно-битумное вяжущее (ПБВ) под брендом Альфабит. Доля битумной продукции, поставляемой «РН-Битум» на российский рынок составляет более 30%.

Ангарская нефтехимическая компания является одним из крупнейших предприятий России и играет важную роль в нефтепродуктообеспечении Сибири и Дальнего Востока. Общая номенклатура продукции насчитывает около 200 наименований с учётом сортов и марок.

Мощность Рязанской нефтеперерабатывающей компании составляет 17,5 млн тонн нефти в год. Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов. Битумное производство является одним из ключевых технологических объектов. Установка дает возможность получать битумы путем окисления гудрона кислородом воздуха в аппаратах колонного типа продувкой сырья при высоких температурах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Работницы завода в Иркутске украли 200 метров миткаля во время Великой Отечественной войны
Лавров: группировка ИГ не сдается, но мы обязательно ее добьем
Чемпионат мира: хоккеисты РФ идут за первым золотом за три года
Эксперты Кудрина предложили сократить число пенсионеров
Генпрокурор РФ Юрий Чайка отчитался о доходах за 2016 год
«Слава Богу, не Россия»: посольство РФ пошутило над Times
В Госдуму внесен проект о запрете СМИ писать о самоубийствах
Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress
Спорт
От Парижа до Кельна: что нужно знать о чемпионате мира по хоккею В пятницу в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд элитного дивизиона мирового хоккея сыграют с 5 по 21 мая
Авто
Два КАМАЗа провалились под землю на парковке (видео) Многотонные машины в прямом смысле слова скрылись под землей после того, как под ними начал рушиться асфальт
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Звезда «Папиных дочек» впервые показала подросшего сына Актриса сфотографировала ребенка во время прогулки.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь