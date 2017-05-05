Промышленное производство дорожных битумов началось в Ангарской нефтехимической компании

Промышленное крупнотоннажное производство нефтяных дорожных битумов по новому межгосударственному стандарту ГОСТ 33133–2014 началось в Ангарской нефтехимической компании. Стандарт определяет повышенные требования к температуре хрупкости и растяжимости при 0 °C, а также показатели стойкости битумного вяжущего к старению. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе АНХК.

В настоящее время на Ангарской нефтехимической компании также ведется строительство четырех стационарных постов налива битума в автоцистерны.

«Новые объекты позволят полностью автоматизировать процесс налива. Их планируется ввести в текущем году», — отметили в пресс-службе компании.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания завершила реконструкцию установки по производству битума, в ходе которой был модернизирован узел смешения сырья и внедрена высокотехнологичная автоматизированная распределительная система управления. Эти технические мероприятия обеспечат выпуск продукции в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта.

В НК «Роснефть» проведено изменение марочного ассортимента, а также разработаны и внедрены технологии производства битумов по новому ГОСТ, применительно ко всем заводам Компании, что позволит обеспечить улучшенные качества битумной продукции, повысить технико-эксплуатационные показатели и долговечность дорожного покрытия.

Справка: НК «Роснефть» в 2013 году создала специализированное дочернее общество ООО «РН-Битум» для консолидации управления бизнесом битумных материалов. Предприятие реализует битумные материалы с нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти», а также полимерно-битумное вяжущее (ПБВ) под брендом Альфабит. Доля битумной продукции, поставляемой «РН-Битум» на российский рынок составляет более 30%.

Ангарская нефтехимическая компания является одним из крупнейших предприятий России и играет важную роль в нефтепродуктообеспечении Сибири и Дальнего Востока. Общая номенклатура продукции насчитывает около 200 наименований с учётом сортов и марок.

Мощность Рязанской нефтеперерабатывающей компании составляет 17,5 млн тонн нефти в год. Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов. Битумное производство является одним из ключевых технологических объектов. Установка дает возможность получать битумы путем окисления гудрона кислородом воздуха в аппаратах колонного типа продувкой сырья при высоких температурах.