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14:09 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Дело о банкротстве двух крупных ЖСК Перми отложили на конец мая

ПЕРМЬ, 5 мая, РИА ФедералПресс. Арбитражный суд отложил на конец мая рассмотрение заявлений о признании банкротами ЖСК «Триумф. Квартал 2» и «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь».

Инициаторами обращения в суд выступили бывшие пайщики. Суд отложил разбирательства до 29 мая, в течение дня будет рассмотрен вопрос о введении обеспечительных мер.

По словам представителя инициативной группы пайщиков Рамиля Ибрагимова, сейчас главная цель — достроить объекты: «Мы понимаем, что с юридической точки зрения ответственными за строительство являемся мы сами. Но если бы мы знали о ситуации год назад, такого бы не было. Пайщики готовы доплачивать, чтобы достроить, они понимают, что другого выхода нет», — цитирует его «Коммерсант».

«ФедералПресс» напоминает, что в Перми пайщики недостроенных домов «Триумф" инициировали обращение в правоохранительные органы. Пайщики второго квартала ЖСК «Триумф» обеспокоились достройкой домов. Им обещали, что квартиры они получат вскоре. Однако люди не видят, что дома достраивают в нужном темпе. Кроме этого, на последнем последнем собрании людям сказали, что для достройки домов снова потребуются деньги. Некоторые уверены, что стройка заморожена.

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