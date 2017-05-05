Заявки на создание ТОР в моногородах Новосибирской области будут поданы летом 2017 года

НОВОСИБИРСК, 5 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития Новосибирской области готовит заявки на создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) в двух моногородах — рабочих поселках Горный и Линево, их планируется подать в июле и августе 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Работа по подготовке заявок на создание территорий опережающего социально-экономического развития на территориях поселка Горный Тогучинского района и поселка Линево Искитимского района Новосибирской области ведется совместно с Агентством инвестиционного развития региона. Подача заявки для Горного намечена на июль 2017 года, для Линево — на август», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что присвоение статуса даст толчок к развитию территорий и позволит привлечь потенциальных инвесторов, резиденты ТОР будут получать льготы при ведении бизнеса.

В Линево живут 19 тыс. человек, градообразующее предприятие — Новосибирский электродный завод (входит в ГК «Энергопром» холдинга «Ренова»). Ранее ТАСС сообщал, что ТОР в Линево планируется ориентировать на проект российско- итальянского обувного кластера с инвестициями около 80 млн евро, который объединит 15 производств кожевенного сырья и обуви на территории Новосибирской области и ряда других российских регионов.

Градообразующие предприятия поселка Горный, где проживают около 9 тыс. человек, производят железнодорожные шпалы и щебень. Как сообщалось ранее, компания «Салаватстекло» планирует построить к 2019 году в поселке стекольный завод, объем инвестиций составит порядка 10 млрд рублей.