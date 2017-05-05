Заявки на создание ТОР в моногородах Новосибирской области будут поданы летом 2017 года
Территории опережающего
Территории опережающего
НОВОСИБИРСК, 5 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития Новосибирской области готовит заявки на создание территорий опережающего
«Работа по подготовке заявок на создание территорий опережающего
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В Линево живут 19 тыс. человек, градообразующее предприятие — Новосибирский электродный завод (входит в ГК «Энергопром» холдинга «Ренова»). Ранее ТАСС сообщал, что ТОР в Линево планируется ориентировать на проект российско- итальянского обувного кластера с инвестициями около 80 млн евро, который объединит 15 производств кожевенного сырья и обуви на территории Новосибирской области и ряда других российских регионов.
Градообразующие предприятия поселка Горный, где проживают около 9 тыс. человек, производят железнодорожные шпалы и щебень. Как сообщалось ранее, компания «Салаватстекло» планирует построить к 2019 году в поселке стекольный завод, объем инвестиций составит порядка 10 млрд рублей.
Власти региона также планируют в 2018 году создать ТОР на базе Маслянинского, Черепановского и Сузунского районов — развивать добычу