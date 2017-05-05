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18:31 (мск), источник: Мослента

Реновация в Москве не затронет ни одного конструктивистского здания

В городе сохранят все 40 рабочих поселков 1920−30 годов.

Источник: Агентство «Москва»

Все крупные архитектурные комплексы эпохи конструктивизма не войдут в программу реновации ветхого жилья в Москве. Это дома в 40 рабочих поселках, построенных 20−30 годы прошлого века, а также возведенные в первые годы после Великой отечественной войны. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

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«Это прежде всего Дангауэровка, Буденовский, Усачевский поселки в центре города, а также Хавско-Шаболовский поселок на юге Москвы. Кроме того в результате нашей работы в предварительный список не вошли дома СДС на Саратовской улице», — рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, после консультаций с независимыми экспертами, в предварительный список домов проекта программы реновации не вошли почти 300 уникальных жилых зданий, представляющих историко-культурную ценность.

В то же время, глава Мосгорнаследия отметил, что не все жильцы этих домов были довольны решениями специалистов. По его словам, некоторые выражали возмущение по поводу того, что теперь не смогут переехать в новостройки.

Емельянов также напомнил, что для программы реновации исключено внесение в списки сноса объектов культурного наследия, выявленных объектов, зданий с историко-культурной ценностью.

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