Реновация в Москве не затронет ни одного конструктивистского здания
В городе сохранят все 40 рабочих поселков 1920−30 годов.
В городе сохранят все 40 рабочих поселков 1920−30 годов.
Все крупные архитектурные комплексы эпохи конструктивизма не войдут в программу реновации ветхого жилья в Москве. Это дома в 40 рабочих поселках, построенных 20−30 годы прошлого века, а также возведенные в первые годы после Великой отечественной войны. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
«Это прежде всего Дангауэровка, Буденовский, Усачевский поселки в центре города, а также
По его словам, после консультаций с независимыми экспертами, в предварительный список домов проекта программы реновации не вошли почти 300 уникальных жилых зданий, представляющих
В то же время, глава Мосгорнаследия отметил, что не все жильцы этих домов были довольны решениями специалистов. По его словам, некоторые выражали возмущение по поводу того, что теперь не смогут переехать в новостройки.
Емельянов также напомнил, что для программы реновации исключено внесение в списки сноса объектов культурного наследия, выявленных объектов, зданий с