Калининградская область занимает второе место в СЗФО по количеству выданных карт «Мир»
Переход на карты национальной платёжной системы в регионе будет осуществляться постепенно.
Переход на карты национальной платёжной системы в регионе будет осуществляться постепенно.
Калининградская область сейчас занимает второе место по
Врио
Основной объём карт национальной платёжной системы в Калининградской области планируют выдать в течение второй половины 2017 — начала 2018 года. Многие банки уже приступили к выдаче карт «Мир» и их обслуживанию. Все банкоматы и терминалы таких кредитных учреждений уже готовы к приёму этих карт.
Первый платёж всегда будет проходить через российскую систему. Это правильный подход. Такой опыт успешно распространяется в Японии и Китае, — подчеркнул Эдуард Батанов. — Также никаких опасений не должно быть при расплате за рубежом. Карта «Мир» будет представлена на международном рынке, — сказал Батанов.
Первые карты платёжной системы «Мир» выпустили в России в декабре 2015 года. Операции по таким картам не могут быть приостановлены. Внешние политические и экономические факторы не могут оказать влияния на совершение платежей по таким картам.
Ранее сообщалось, что российские банки выпустили более пяти миллионов карт «Мир». Их выдают более 70 банков и принимают 95% банкоматов и терминалов с функцией снятия наличных. Воспользоваться картой национальной платёжной системы можно в любом городе страны.
21 апреля Госдума в окончательном чтении приняла закон, согласно которому банки при осуществлении операций бюджетников обязаны использовать только карты «Мир». Положения закона распространяются на выплаты денежного содержания, зарплат работников государственных и муниципальных учреждений, стипендий и пенсий. Для пенсионеров обслуживание карт будет бесплатным.