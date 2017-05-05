Построенный нижегородским заводом «Красное Сормово» танкер — химовоз проекта RST27 спущен на воду 5 мая

По информации пресс-службы предприятия, это второй танкер-химовоз для компании «Волготранс», первый сошел со стапелей сормовской судоверфи в марте 2017 года.

«Выпуск танкеров на заводе сейчас идет в конвейерном режиме, — рассказал исполнительный директор завода “Красное Сормово” Михаил Першин. — Буквально на днях завершились ходовые испытания 21-го и 23-го по счету танкеров проекта RST27, их готовят к передаче заказчику. Что касается строящихся танкеров-химовозов для “Волготранса”, то после прохождения швартовых и ходовых испытаний они будут переданы заказчику в период летней навигации. По всем заказам на 2017 год завод ведет строительство четко по графику».

СПРАВКА

Танкеры-химовозы проекта RST27 — самоходные суда «Волго-Дон макс» класса, предназначенные для смешанной (река-море) перевозки широкого спектра наливных грузов.

Габаритная длина судна составляет 140,85 м, ширина — 16,7 м, высота борта — 6,0 м, дедвейт в реке (при осадке 3,6 м) — 5378 тонн, дедвейт в море (при осадке 4,2 м) — 6980 тонн.