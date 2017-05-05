Построенный нижегородским заводом «Красное Сормово» танкер — химовоз проекта RST27 спущен на воду 5 мая
Построенный нижегородским заводом «Красное Сормово» танкер — химовоз проекта RST27 спущен на воду 5 мая.
Построенный нижегородским заводом «Красное Сормово» танкер — химовоз проекта RST27 спущен на воду 5 мая.
По информации
«Выпуск танкеров на заводе сейчас идет в конвейерном режиме, — рассказал исполнительный директор завода “Красное Сормово” Михаил Першин. — Буквально на днях завершились ходовые испытания 21-го и 23-го по счету танкеров проекта RST27, их готовят к передаче заказчику. Что касается строящихся
СПРАВКА
Габаритная длина судна составляет 140,85 м, ширина — 16,7 м, высота борта — 6,0 м, дедвейт в реке (при осадке 3,6 м) — 5378 тонн, дедвейт в море (при осадке 4,2 м) — 6980 тонн.