Курортный сбор будет работать только на развитие курортной инфраструктуры — глава Кубани
Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, курортный сбор будет идти только на развитие курортной инфраструктуры.
Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, курортный сбор будет идти только на развитие курортной инфраструктуры.
«Никто не будет забирать деньги у Сочи, Анапы, Геленджика ни на какие другие цели в краевой бюджет», — подчеркнул Кондратьев.
Также стало известно, что право устанавливать размер курортного сбора будет передано муниципалитетам, сообщили в
Как сообщали Юга.ру, правительство одобрило законопроект о курортном сборе. Известно, что Краснодарский край изначально должен был стать одним из пилотных регионов, где планируют ввести курортный сбор. Также в этот список попали Кавминводы, Крым и Алтайский край. Эксперимент планировали начать в 2017 году, но он был отложен.
В Краснодарском крае курортный сбор будет взимать налоговая служба. При этом курортный сбор в крае будут дифференцировать в зависимости от территории.
По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, сейчас регион тратит на подготовку к сезону больше, чем получает от туристов. Только на один Сочи в год выделяется 7 млрд рублей, тогда как все Черноморские курорты получают за год около 6 млрд рублей.