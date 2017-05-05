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15:58 (мск), источник: ЮГА.ру

Курортный сбор будет работать только на развитие курортной инфраструктуры — глава Кубани

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, курортный сбор будет идти только на развитие курортной инфраструктуры.

Источник: ЮГА.ру

«Никто не будет забирать деньги у Сочи, Анапы, Геленджика ни на какие другие цели в краевой бюджет», — подчеркнул Кондратьев.

Также стало известно, что право устанавливать размер курортного сбора будет передано муниципалитетам, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, правительство одобрило законопроект о курортном сборе. Известно, что Краснодарский край изначально должен был стать одним из пилотных регионов, где планируют ввести курортный сбор. Также в этот список попали Кавминводы, Крым и Алтайский край. Эксперимент планировали начать в 2017 году, но он был отложен.

В Краснодарском крае курортный сбор будет взимать налоговая служба. При этом курортный сбор в крае будут дифференцировать в зависимости от территории.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, сейчас регион тратит на подготовку к сезону больше, чем получает от туристов. Только на один Сочи в год выделяется 7 млрд рублей, тогда как все Черноморские курорты получают за год около 6 млрд рублей.

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