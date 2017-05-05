Минимальный набор продуктов питания в Калининградской области оценили в 4221 рубль

Это на 1,1% выше, чем в феврале, и на 4,7% выше, чем в декабре 2016 года.

С начала текущего года стоимость менялась следующим образом: в январе — 4133,2 рубля, в феврале — 4176,3 рубля, в марте — 4221 рубль. Соответствующие данные приводит Калининградстат.