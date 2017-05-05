Сумму прожиточного минимума существенно увеличат в Казахстане
Рост суммы прожиточного минимума составит 16%, сообщила
Рост суммы прожиточного минимума составит 16%, сообщила
«Если сегодня 24 459 тенге, то рост будет составлять 16%. Это прогнозные данные, которые легли в основу закона о республиканском бюджете, где предусмотрено более 63 млрд тенге на обеспечение этого повышения», — сообщила на
В начале 2017 года сообщалось: величина прожиточного минимума в декабре 2016 года, по сравнению с ноябрём 2016 года, увеличилась на 1,7%.
Самый высокий уровень прожиточного минимума — в Мангистауской области, самый низкий — в Жамбылской.
Доля продовольственной корзины в сумме прожиточного минимума составляет 60%, на непродовольственные товары и платные услуги приходится 40%.
В 2018 году, как обещают в Правительстве, прожиточный минимум в Казахстане увеличится до 28850 тенге.