Сумму прожиточного минимума существенно увеличат в Казахстане

Вице-министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова сообщила, что в Казахстане увеличат сумму прожиточного минимума.

«Если сегодня 24 459 тенге, то рост будет составлять 16%. Это прогнозные данные, которые легли в основу закона о республиканском бюджете, где предусмотрено более 63 млрд тенге на обеспечение этого повышения», — сообщила на пресс-конференции в СЦК вице-министр труда и социальной защиты населения.

В начале 2017 года сообщалось: величина прожиточного минимума в декабре 2016 года, по сравнению с ноябрём 2016 года, увеличилась на 1,7%.

Самый высокий уровень прожиточного минимума — в Мангистауской области, самый низкий — в Жамбылской.

Доля продовольственной корзины в сумме прожиточного минимума составляет 60%, на непродовольственные товары и платные услуги приходится 40%.

В 2018 году, как обещают в Правительстве, прожиточный минимум в Казахстане увеличится до 28850 тенге.