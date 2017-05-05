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15:08 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове взвинтили цены на некоторые продукты: что подорожало

Ни дня без подорожаний в Молдове: как изменились цены, и за что жители республики платят больше.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Национальное бюро статистики Молдовы опубликовало отчет по ценам на сельскохозяйственную продукцию в стране.

В целом, согласно статистике, цены производителей на агропродукцию в январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возросли на 0,8%.

Цены на растительную продукцию в среднем снизились на 3,5%. Подешевели капуста — на 68,8%, лук — на 65,4%, морковь — на 45,5%, а также картофель, яблоки, семечки. В тоже время подорожали соя на 10,3%, бобовые — на 8,4% и кукуруза — на 5,3%.

Что касается продукции животного происхождения, то цены на нее возросли в среднем на 11,6%. Такая тенденция объясняется подорожанием яиц на 39,9%. Также дороже стало обходиться молоко. Кроме того, выросли в цене свиньи, козы и овцы в живом весе. А подешевели крупный рогатый скот и птица в живом весе.

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