Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался один из старейших актеров мира
Косачев счел контроль США над портами РФ объявлением войны Москве
Сбербанк сообщил о возникшей проблеме с картами
Наоми Кэмпбелл заявила о своем намерении родить ребенка
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Путин разгадал код Меркель»: СМИ о встрече в Сочи
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Война в карикатурах
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
22По миру прошел Первомай
17:04 (мск), источник: Tengrinews

Стало известно, какому банку передадут активы и обязательства Казинвестбанка

АО ДБ «Альфа-Банк» приобретет часть активов и обязательств лишенного лицензии АО «Казинвестбанк», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Об этом говорится на сайте «дочки» российского финансового института. Вкладчикам Казинвестбанка направили оферту, в которой был расписан порядок возврата депозитов.

Сообщается, что в соответствии с процедурой одновременной передачи активов и обязательств банка, лишенного лицензии, в марте-апреле текущего года АО ДБ «Альфа-Банк» проводил работу по оценке качества активов АО «Казинвестбанк». В результате, финансовый институт заявил о готовности принять часть депозитов юрлиц в АО «Казинвестбанк» не превышающую 30 процентов от всей массы депозитов юрлиц.

Читайте также
Назначен вице-министр финансов Казахстана

При этом, вкладчикам выдвинуто условие о том, что АО ДБ «Альфа-Банк» готов принять депозит юридического лица только в случае если принимаемая часть депозита юридического лица будет обеспечивать возвратность принимаемых кредитов с недостаточным потенциалом возврата. Это означает, что часть вклада бизнесмена становится обеспечением по займам лиц, ранее взявших кредит в АО «Казинвестбанк».

«По мере погашения заемщиками основного долга часть вклада будет возвращена вам АО ДБ “Альфа-Банк”. Часть вклада вашей компании будет погашаться пропорционально ко всем передаваемым депозитам юридических лиц по мере погашения заемщиками долга по принятым активам», — заявили представители Альфа-Банка вкладчикам.

Это означает, что если заявок на получение депозитов будет больше, чем активов (кредитов других заемщиков, взятых ранее в Казинвестбанке), депозиты будут приниматься частично. По информации, приведенной в пресс-релизе, Альфа-Банк рассматривает работу с кредитами на сумму около 13 миллиардов тенге.

Соответственно, будет рассчитываться пропорция — доля депозита, который сможет получить бизнесмен. Она зависит от общей суммы заявок: объем принимаемых кредитов поделят на общую сумму заявок на депозиты.

Как сообщили в АО ДБ «Альфа-Банк», если бизнесмены откажутся от этого предложения, их депозиты сохранятся в полном объеме в Казинвестбанке и попадут в ликвидационную массу.

Вкладчикам предоставили срок до 9 мая 2017 года для ответа. Как поясняли ранее представители Нацбанка РК и Казахстанского фонда гарантирования депозитов, ликвидационная масса будет сформирована после принятия судебного решения из остатков активов и обязательств, после того, как будут выполнены требования по вкладам физлиц и ряду других категорий вкладчиков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ученица умерла на школьной спортплощадке в Астане
Сергей Лавров пообещал «добить» ИГ
Путин попросит главу МВД проверить ситуацию с геями в Чечне
Эксперты Кудрина предложили сократить число пенсионеров
Россия ужесточила контроль самолетов и пассажиров из Белоруссии
МО подготовило меморандум о создании зон деэскалации в Сирии
Букмекеры назвали фаворита ЧМ-2017 по хоккею
Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress
Спорт
ФИФА отменила четырёхматчевую дисквалификацию Месси Санкции сняты из-за отсутствия доказательств
Авто
Два КАМАЗа провалились под землю на парковке (видео) Многотонные машины в прямом смысле слова скрылись под землей после того, как под ними начал рушиться асфальт
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера В промо-ролике перезапуска культового сериала Дэвида Линча показали агента Дэйла Купера, мать Лоры Палмер и других героев первых сезонов 25 лет спустя
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети Юная жительница британского Бирмингема по имени Ану впервые пришла в школу с новым протезом вместо ампутированной ноги, и оказалась в центре теплого дружеского внимания.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь