Стало известно, какому банку передадут активы и обязательства Казинвестбанка

Сообщается, что в соответствии с процедурой одновременной передачи активов и обязательств банка, лишенного лицензии, в марте-апреле текущего года АО ДБ «Альфа-Банк» проводил работу по оценке качества активов АО «Казинвестбанк». В результате, финансовый институт заявил о готовности принять часть депозитов юрлиц в АО «Казинвестбанк» не превышающую 30 процентов от всей массы депозитов юрлиц.

Об этом говорится на сайте «дочки» российского финансового института. Вкладчикам Казинвестбанка направили оферту, в которой был расписан порядок возврата депозитов.

При этом, вкладчикам выдвинуто условие о том, что АО ДБ «Альфа-Банк» готов принять депозит юридического лица только в случае если принимаемая часть депозита юридического лица будет обеспечивать возвратность принимаемых кредитов с недостаточным потенциалом возврата. Это означает, что часть вклада бизнесмена становится обеспечением по займам лиц, ранее взявших кредит в АО «Казинвестбанк».

«По мере погашения заемщиками основного долга часть вклада будет возвращена вам АО ДБ “Альфа-Банк”. Часть вклада вашей компании будет погашаться пропорционально ко всем передаваемым депозитам юридических лиц по мере погашения заемщиками долга по принятым активам», — заявили представители Альфа-Банка вкладчикам.

Это означает, что если заявок на получение депозитов будет больше, чем активов (кредитов других заемщиков, взятых ранее в Казинвестбанке), депозиты будут приниматься частично. По информации, приведенной в пресс-релизе, Альфа-Банк рассматривает работу с кредитами на сумму около 13 миллиардов тенге.

Соответственно, будет рассчитываться пропорция — доля депозита, который сможет получить бизнесмен. Она зависит от общей суммы заявок: объем принимаемых кредитов поделят на общую сумму заявок на депозиты.

Как сообщили в АО ДБ «Альфа-Банк», если бизнесмены откажутся от этого предложения, их депозиты сохранятся в полном объеме в Казинвестбанке и попадут в ликвидационную массу.

Вкладчикам предоставили срок до 9 мая 2017 года для ответа. Как поясняли ранее представители Нацбанка РК и Казахстанского фонда гарантирования депозитов, ликвидационная масса будет сформирована после принятия судебного решения из остатков активов и обязательств, после того, как будут выполнены требования по вкладам физлиц и ряду других категорий вкладчиков.