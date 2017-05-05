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17:09 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовская область заняла 6 место в рейтинге строительства жилья

Ростовская область заняла 6 место в рейтинге регионов России по строительству жилья. Об этом сообщил донской министр строительства, архитектуры и территориального развития Николай Безуглов.

По его словам, раньше область занимала 7−8 места.

«То, что мы поднялись в рейтинге, свидетельствует о том, что строительный комплекс региона развивается, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию», — считает Николай Безуглов.

По его мнению, росту способствовала поддержка государства, в частности, господдержка отдельных категорий граждан, программа по переселению из аварийного жилья, создание условий для ипотеки.

Выше Ростовской области расположились Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ленинградская область и Республика Татарстан. В целом по стране доля донского региона составляет 3,5%.

По данным управления по информационной политике правительства Ростовской области, за первый квартал года в регионе построили 456,4 тыс кв м жилья.

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