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19:26 (мск), источник: УНИАН

Принадлежащий Порошенко банк нарастил прибыль в 3 раза

С начала года активы банка сократились на 2,9% — до 6,692 млрд грн.

Источник: УНИАН

«Международный инвестиционный банк», ключевым владельцем которого является президент Украины Петр Порошенко, в первом квартале 2017 года получил 26,818 млн грн прибыли, что в 3 раза выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Ранее банк сообщал, что его чистая прибыль по итогам 2016 года составила 42,665 млн грн, что в 1,6 раза выше показателя за 2015 год.

Справка УНИАН. «Международный инвестиционный банк» работает на рынке Украины с 2008 года. Ключевым владельцем финучреждения является президент Украины Петр Порошенко.

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