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21:08 (мск), источник: УНИАН

Нацбанк незначительно опустил официальный курс гривни

Официальный курс НБУ на 10 мая: 100 USD — 2650.9341 грн; 100 EUR — 2905.6889 грн; 10 RUR — 4.5286 грн.

Источник: УНИАН

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 EUR — 2905.6889 (5 мая — 2894.1010).

10 RUR — 4.5286 (5 мая — 4.6005.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 5 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,48/26,51 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0141/29,0470 грн/евро, по отношению к российскому рублю — на уровне 0,4591/0,4598 грн/рубль.

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