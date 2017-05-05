Нацбанк незначительно опустил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 EUR — 2905.6889 (5 мая — 2894.1010).

10 RUR — 4.5286 (5 мая — 4.6005.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 5 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,48/26,51 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0141/29,0470 грн/евро, по отношению к российскому рублю — на уровне 0,4591/0,4598 грн/рубль.