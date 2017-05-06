Партию палтуса, кижуча, форели и наваги забраковали во Владивостоке

В ходе внеплановой проверки деятельности коммерческой организации, сотрудники ведомства выяснили, что солидный ассортимент рыбы и морепродуктов, хранящийся в трех рефрижераторных контейнерах, вовсе не соответствует требованиям нормативных документов.

К примеру: мороженые кижуч и навага не имеют ветеринарных сопроводительных документов, замороженная дорада — без наименования изготовителя на маркировке, подкопченные палтус и форель, а также лососевые молоки — с истекшим сроком годности.

Вся рыба неподтвержденного качества и с истекшим сроком хранения изъята из оборота и помещена на изолированное хранение на все время разбирательства. В ближайшее время Россельхознадзор вынесет решение по факту административного нарушения и решит дальнейшую судьбу продукции.

Татьяна Данилова.