Партию палтуса, кижуча, форели и наваги забраковали во Владивостоке
Почти 200 килограммов просроченной рыбы обнаружили у владивостокского поставщика, об этом ИА Дейта сообщили в Россельхознадзоре по Приморскому краю и Сахалинской области.
Почти 200 килограммов просроченной рыбы обнаружили у владивостокского поставщика, об этом ИА Дейта сообщили в Россельхознадзоре по Приморскому краю и Сахалинской области.
В ходе внеплановой проверки деятельности коммерческой организации, сотрудники ведомства выяснили, что солидный ассортимент рыбы и морепродуктов, хранящийся в трех рефрижераторных контейнерах, вовсе не соответствует требованиям нормативных документов.
К примеру: мороженые кижуч и навага не имеют ветеринарных сопроводительных документов, замороженная дорада — без наименования изготовителя на маркировке, подкопченные палтус и форель, а также лососевые молоки — с истекшим сроком годности.
Вся рыба неподтвержденного качества и с истекшим сроком хранения изъята из оборота и помещена на изолированное хранение на все время разбирательства. В ближайшее время Россельхознадзор вынесет решение по факту административного нарушения и решит дальнейшую судьбу продукции.
Татьяна Данилова.